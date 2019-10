Autore:

Federico Sardo

IL MITO Pur non essendo più in produzione dal 1995, Bugatti EB110 è un'auto rimasta nel cuore di molti appassionati. Lo dimostra il fatto che sia stata omaggiata dalla nuova Centodieci, ma anche il fatto che molti artisti dei render ancora sbizzarriscano la loro creatività proprio su quel modello. È il caso di Rostislav Prokop, ventiquattrenne della Repubblica Ceca, seguitissimo artista delle auto in 3d, che ha mostrato su Instagram quello che è stato uno dei suoi primi lavori, a cui sembra però essere ancora molto affezionato.

IL RENDERING Si tratta proprio di Bugatti EB110, e le modifiche immaginate sono piuttosto leggere per un widebody, ma non per questo il risultato è quello di un'auto priva di carattere. Anche perché il modello di partenza è la versione SS, già molto aggressiva di suo. L'aerodinamica poi è accentuata dai classici spoiler e da alette ai lati del frontale. Un altro tocco che non passa inosservato è quello che salta subito all'occhio guardando il retro della macchina: un impressionante scarico quadruplo che raddoppia quello originale.

NELLA REALTÀ Ovviamente si tratta solo di una realizzazione in 3d, ma chissà che anche Bugatti non resti impressionata da questa riedizione? Altrimenti, se avete 8 milioni di euro da parte, vi ricordiamo che potreste sempre diventare i possessori di uno dei dieci esemplari di Centodieci.