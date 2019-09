Autore:

Federico Sardo

DRIFT ALPHA H1 L'artista del 3D Rotislav Prokop, specializzato in rendering che immaginano kit widebody pazzeschi per auto non esattamente convenzionali, ha mostrato su Instagram la sua ultima creazione: il nome è Drift Alpha H1, ed è nientemeno che una mostruosa versione da pista della mitica Hummer H1.

UN HUMMER IN PISTA? Non si tratta esattamente della vettura ideale per correre: tanto per cominciare, è sicuramente troppo larga, e poi è anche decisamente troppo pesante per poter affrontare una gara in maniera competitiva. Ma queste sono problematiche che riguardano la realtà, e non il mondo del digitale, dove attraverso i rendering si può immaginare davvero di tutto. Compresa una mostruosa, estremamente aggressiva, Hummer da pista.

CARATTERISTICHE La prima cosa che salta all'occhio è la configurazione del turbo, con la gigantesca griglia a conchiglia da cui partono i tubi che arrivano fin sopra al parabrezza per espellere i gas di scarico. Alcune parti invece sono state rimosse per rendere l'auto più leggera o più - per quanto possibile - aerodinamica. Il paraurti è stato sostituito da una griglia più leggera, i parafanghi sono svasati e le sospensioni ribassate. Anche il retro dell'auto è reso più aerodinamico e "pistaiolo", per quanto usare questo termine parlando di un'Hummer resti, rendering o non rendering, a tutti gli effetti un simpatico paradosso.