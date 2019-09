Autore:

Federico Sardo

ALFA ROMEO E ZAGATO Due designer immaginano una collaborazione tra Alfa Romeo e Zagato per una concept sulla base di Alfa Romeo GT 1300 Junior: il rendering di GT Junior Coupe è piuttosto impressionante, come potete vedere nella nostra fotogallery. Alfa Romeo non ha certo bisogno di presentazioni, mentre forse non tutti i nostri lettori già conoscono Zagato: si tratta di un'azienda italiana costruttrice di carrozzerie attiva sin dal 1919 e in anni recenti specializzata in supercar, edizioni limitate e concept.

RENDERING I designer indiani Rishi Soman e Siddhant Jaokar hanno immaginato una collaborazione tra le due storiche aziende, da sempre impegnate nel combinare sportività ed eleganza, per una concept car che alla base di GT 1300 Junior aggiungerebbe un design ancora più aggressivo e d'impatto.

COME SAREBBE LA GT JUNIOR COUPE La Alfa Romeo Junior Zagato, o GT Junior Coupe, colpisce già dal frontale con i sottilissimi fari a LED, la tradizionale griglia triangolare di Alfa e un'ampia presa d'aria inferiore. Il cofano è lungo, la cabina di guida arretrata e il montante si posizionerebbe sopra le ruote posteriori. Tetto, cofano e retro sono molto angolati, e il posteriore comprende una grande barra luminosa a LED nonché uno spoiler a collegare i fanali posteriori. Appena sopra il diffusore, una terza luce di stop verticale. La verniciatura è verde scuro, con tetto argentato a contrasto. Le ruote sono nere e argento, con pinze dei freni gialle e raggi tondi.

DA SOGNO A REALTÀ? Insomma: lo stile è sicuramente impressionante, non resta che sognare su quale potrebbe essere la scheda tecnica. E non si sa mai che le due aziende possano trovare l'ispirazione per (tornare a) collaborare anche nella realtà... Noi restiamo sintonizzati.