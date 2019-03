Autore:

Matteo Gallucci

TRUCCO E PARRUCCO C'è un'auto particolarmente chiacchierata in quest'ultimo periodo ed è sicuramente l'Alfa Romeo Stelvio. Vuoi per lo stile decisamente riuscito della vettura o per il suo segmento di appartenenza sembra proprio che il SUV del Biscione ami far parlare sempre più di se anche a 3 anni dal debutto. L'abbiamo vista al Salone di Ginevra 2019 in versione limitatissima Alfa Romeo Racing e soltanto qualche giorno fa vi ho raccontanto dell'edizione speciale NRING by Romeo Ferraris estremizzata a 600 CV. Ebbene, la notizia di oggi la vede ancora protagonista perché i collegi di Carscoops sono riusciti ad immortalare un prototipo della nuova Alfa Romeo Stelvio in versione restyling. Il tempo del lifting di mezza età sembra proprio arrivato anche per lei.

VEDO NON VEDO Le foto provengono da una zona non precisata del Nord Europa, dove Alfa Romeo sta svolgendo diversi test con condizioni climatiche apparentemente proibitive. Ed ecco spuntare una versione camuffata di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio nel suo inconfondibile rosso Alfa. Anche analizzando centimetro per centimetro le foto spia è davvero difficile scovare qualche dettaglio differente rispetto al modello attualmente a listino per via della pesante mimetizzazione apportata sulla carrozzeria. Discorso totalmente diverso per quanto riguarda gli interni che sono stati ottimamente immortalati. Come possiamo vedere l'abitacolo è stato ridisegnato con un focus specifico sulla console centrale che presenta una disposizione ed ergonomia differente con lo schermo dell'infotainment ben integrato nella plancia e non a modi "tablet galleggiante" come proposto dai principali competitor.

QUANDO ARRIVA Il calcolo è presto fatto: tra fine 2019 e inizio 2020 la versione restyling di Alfa Romeo Stelvio dovrebbe essere disponibile. Visto il successo del modello le sue linee sportive ma pulite verranno sicuramente confermate anche nella nuova versione con un facelift ponderato "in punta di matita". Ovviamente tutti gli aggiornamenti coinvolgeranno anche la berlina Alfa Romeo Giulia.