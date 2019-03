Autore:

Matteo Gallucci

BINOMIO VINCENTE Che Romeo Ferraris vada a modificare un’Alfa Romeo non fa, quasi, più notizia visto la pluridecennale esperienza nel campo. Invece la notizia c’è anche questa volta perché non solo il mago di Opera (MI) ha messo le mani su uno dei 108 esemplari numerati di Stelvio NRING ma le ha fatto sfiorare la bellezza di 600 CV.

ABBUFFATA EQUINA Per gli amanti del tuning i cavalli vapore non bastano mai. Romeo Ferraris lo sa bene e come da tradizione ha alimentato la nostra ingordigia anche con la sua ultima creatura: l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING che già partiva da un’ottima base di partenza. I “soli” 510 CV del V6 biturbo di 2.9 litri stock per qualcuno possono non essere sufficienti e allora via con il super tuning: riprogrammazione della centralina, assetto sportivo dedicato ed estetica aggiornata con il gradito abuso di componenti in fibra di carbonio per prese d’aria su cofano motore, paraurti anteriore ed estrattore al posteriore.

SCHEDA TECNICA Le performance della Stelvio NRING by Romeo Ferraris vengono incrementate anche grazie all’utilizzo di un nuovo sistema d'aspirazione sportivo e scarico completo (catalizzatore 200 celle e terminale in acciaio Inox) che portano i 510 CV e 600 Nm di coppia originari a ben 598 CV e 740 Nm di coppia. (Pre)Potenza che viene tradotta in prestazioni brucianti con lo 0 a 100 km/h raggiunti in 3,6 secondi (4 decimi in meno rispetto alla versione di serie) e velocità massima di 294 km/h (contro i 283 orari pre-tuning). C’è meno luce tra i passaruota e gli pneumatici sportivi visto che l’assetto è stato ribassato di ben 4 cm e le carreggiate sono state allargate tramite dei distanziali di 1,5 cm all’anteriore e di 2 cm al posteriore. Un modo per rendere ancora più esclusiva questa serie speciale a tiratura limitata Nurburgring Edition… e forse in questa configurazione la Stelvio Quadrifoglio NRING potrebbe davvero riprendersi la corona nell’omonimo circuito tedesco, tempio dei record da battere.