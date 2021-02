TORO DELLE NEVI Già nel 2020, Lamborghini Urus ricevette leggeri aggiornamenti: portachiavi ridisegnato, un sistema di assistenza al parcheggio rielaborato che supporta le modalità di parcheggio parallela e perpendicolare, una tavolozza colori più ampia, il set audio Sensonum opzionale con 17 altoparlanti da 730 W totali. Ora, tuttavia, vicino al Circolo Polare Artico in Scandinavia un nostro fotografo ha ottenuto i primissimi scatti della Urus EVO 2022. E i cambiamenti, stavolta sembrano più significativi.

EVOLUZIONE Il super-SUV italiano riceverà l'anno prossimo un leggero restyling degli esterni, in particolare nuovi layout per i gruppi ottici anteriori e posteriori, al pari di una griglia anteriore modificata. Resta da vedere se in una fase successiva dei test verranno aggiunti nuovi scarichi, o anche nuovi paraurti anteriori e posteriori. La Urus odierna è alimentata da un 4 litri V8 biturbo da 650 CV e 850 Nm, cifre che su strada si traducono in 3,6 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermi, e una velocità massima di 305 km/h. Ecco, aspettiamoci una ritoccata anche a ciascuno di questi valori...