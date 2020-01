RACING Una Lambroghini Urus pensata per le corse? Non è più solo un’allettante suggestione. Al CES 2020, infatti, Maurizio Reggiani, Responsabile ricerca e sviluppo del marchio di Sant’Agata Bolognese, ha dichiarato che nel 2020 vedremo la versione definitiva di Lamborghini Urus ST-X. Si tratta di una variante ancor più sportiva del SUV del Toro. Il concept era stato svelato solo lo scorso anno, con la promessa del lancio di un campionato off-road a sé stante. Nuova Urus ST-X debutterà proprio durante le World Finals Lamborghini Super Trofeo 2020, in programma a Misano fra il 31 ottobre e il 1° novembre.

IBRIDA Sebbene non sia arrivata una conferma ufficiale, alcune indiscrezioni riportano che nuova Urus ST-X dovrebbe essere equipaggiata con un sistema ibrido plug-in. Voci suggeriscono che l'intera Squadra Corse Lamborghini sia già al lavoro. Tuttavia, non dovrebbe trattarsi di un lavoro particolarmente gravoso, visto che la piattaforma del SUV è già progettata per ospitare un powertrain elettrificato. Ad ogni modo, la svolta elettrica non riguarda solo il super-SUV Urus ST-X. Con ogni probabilità infatti, Sant’Agata proporrà una versione stradale depotenziata, che dovrà però vedersela con rivali molto agguerrite. Porsche Cayenne e Bentley Bentayga sono infatti solo alcune delle concorrenti già proposte con motorizzazioni ibride.

PERFORMANCE La Urus ST-X, portata in pista lo scorso anno da Tony Cairoli in occasione delle World Finals a Jerez de la Frontera, era equipaggiata con un 4 litri V8 biturbo da 650 CV e 850 Nm di coppia massima, con 550 kg in meno rispetto alla stradale e una serie di soluzioni pensate appositamente per la corsa: spoiler posteriore, cofano in fibra di carbonio e roll-bar all’interno dell’abitacolo. Urus ST-X monta poi scarichi da corsa laterali dall’inedito design esagonale e cerchi monodado in lega d’alluminio da 21”. Per la versione ibrida definitiva di Urus ST-X però, è lecito aspettarsi qualche sorpresa in più sul fronte perfomance.