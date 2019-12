PASSIONE LAMBORGHINI Vi ricordate la storia di Sterling Backus che vi abbiamo raccontato un paio di mesi fa? Lo scienziato il cui figlio è appassionato di Lamborghini, al punto da essersi messo a costruirne una artigianalmente, armato solo di passione e di una stampante 3D? A quanto pare, non siamo gli unici ad aver preso a cuore la sua vicenda.

A NATALE SONO TUTTI PIÙ BUONI La casa di Sant’Agata Bolognese ha realizzato un bellissimo e struggente video natalizio (lo potete vedere qui sotto) i cui protagonisti sono proprio Sterling e suo figlio, impegnati nella realizzazione di questo impossibile progetto, che li vede impegnati già da un anno e mezzo. Ci saremmo aspettati una mossa molto meno amichevole, visto il vigore con cui Lamborghini combatte le contraffazioni. Contagiati dallo spirito natalizio e dall’amore di Sterling per le auto del toro (e anche perché non è certo un progetto a fini di lucro), Lamborghini ha deciso invece di muoversi in tutt’altra maniera.

SORPRESA NEL GARAGE Pochi giorni prima di Natale, infatti, padre e figlio hanno aperto la serranda del garage in cui si trova la replica, e hanno trovato ad attenderli una vera Lamborghini Aventador S. La sorpresa non si è conclusa qui, comunque: Lamborghini ha lasciato la macchina alla famiglia Backus per qualche giorno, per fargli assaporare il piacere di guidare una delle macchine più belle del mondo (piccola nota di colore: anche io, nel mio piccolo, e se è disponibile, nei videogiochi di corse scelgo sempre la Aventador).

A PROPOSITO DI VIDEO NATALIZI... Se vi è piaciuto il video natalizio di Lamborghini, non perdetevi però anche il nostro: non sarà altrettanto commovente e ricco di buoni sentimenti, ma è di suo un piccolo gioiello di passione e spirito natalizio!