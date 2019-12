Autore:

La redazione

ATTESO DA UNA VITA È stato il test drive più importante dell'anno. Un'occasione imperdibile alla quale ha partecipato il nostro sito online MotorBox.com. Un test drive di quelli che si attendono praticamente da una vita. Ecco perché siamo lieti di raccontarvi la nostra esperienza a bordo del mezzo più formidabile che ci sia in circolazione: zero emissioni inquinanti, 200.000 km di autonomia e una capacità di carico pressochè infinita.

AUGURI GENTE Volete sapere come è andata? Vi diciamo tutto nel video, qui sotto. Ah, quasi dimenticavamo di farvi gli auguri di Buone Feste. E mi raccomando, gente: ci rivediamo nel 2020 per vivere insieme quello che ci fa battere il cuore, la passione per le auto e per le moto!

Intanto qui sotto vi anticipiamo i dati della scheda tecnica

SCHEDA TECNICA