GRAZIE ELON! Al di là dei giudizi estetici (o di merito) sul Tesla Cybertruck, annunciato qualche settimana fa, l’intera stampa di settore dovrebbe essere riconoscente a Elon Musk, che con le sue bizzarrie è una continua fonte di spunti per articoli, approfondimenti, petizioni, meme, test al limite dell’assurdo, e in generale non manca mai di catturare la nostra attenzione.

UNA BUONA ALTERNATIVA Nell’attesa di capire se e quando il bizzarro pick-up elettrico vedrà davvero la luce, e quale sarà la sua forma definitiva (che, possiamo già anticiparvelo, potrebbe discostarsi anche di molto da quella che ormai conosciamo a memoria), perché non dedicarsi a un bel modellino in carta? Costa sicuramente meno, non ha problemi di parcheggio, e il colpo d’occhio è grosso modo lo stesso...

PICK-UP DI CARTA Le forme così squadrate e lineari del Tesla Cybertruck sono perfette per un modellino fedele realizzato in carta: il sito FoldUpToys.com ha pubblicato il cartamodello del pick-up, chiamato CyberPaper, realizzato dalla graphic designer Alex Josephine Gwynne, che consiglia di stamparlo su cartoncino di almeno 250 g/m3. Pur senza tutti i dettagli dell’originale, dobbiamo ammettere che il cartamodello ha un buon livello di dettaglio, specialmente se colorato a dovere.

PERFETTO PER L’ALBERO Il “montaggio” è molto semplice, basta un paio di forbici, un po’ di colla e attenersi alle linee tratteggiate presenti sul modello. Oltre che campeggiare sulla scrivania, il CyberPaper può anche essere appeso all’albero di Natale come la decorazione più originale e cool di quest’anno. E, pensandoci bene, potrebbe anche trasformarsi in un ottimo regalo per il collega impallinato di motori!