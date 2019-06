Autore:

Emanuele Colombo

GODZILLA A QUATTRO RUOTE In attesa che nei cinema arrivi Godzilla II – King of the Monsters, i russi di DSC OFF hanno organizzato una sfida tra un diverso genere di mostri. Jeep Grand Cherokee Trackhawk e Lamborghini Urus sono state messe a confronto in un'epica drag race, sia con partenza da fermo sia con partenza lanciata. Chi vince?

NIENTE SPOILER! Viste le ritorsioni di cui hanno dato notizia i giornali, contro chi ha osato spoilerare l'ultima serie di Game of Thrones, eviteremo attentamente di rovinarvi la sorpresa. Ma nel caso voleste azzardare un pronostico sull'esito della sfida tra i super SUV di Jeep e Lamborghini, ecco di seguito le caratteristiche dei due contendenti.

LE SCHEDE TECNICHE La Jeep Trackhawk nasconde sotto al cofano l'americanissimo V8 da 6.2 litri della Dodge Challenger Hellcat, che grazie al compressore sprigiona 707 cavalli e 875 Nm di coppia. La Lamborghini Urus, da parte sua, dispone di un V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, capace di 650 cavalli e 850 Nm. L'italiana svantaggiata, dite? Nel calcolo va incluso il peso, che vede la Lambo in vantaggio di oltre 270 kg.

LE PRESTAZIONI Non è un caso se quest'ultima dichiara un tempo di 3,6 secondi nello 0-100, mentre la Jeep pare attardata di un decimo di secondo. Ma che cosa succede ad alta velocità? I 57 cavalli in più della Trackhawk si riveleranno decisivi o entreranno in gioco altri fattori? Dal punto di vista tecnico l'efficienza aerodinamica e quella della trasmissione potrebbero pesare tantissimo e condizionare il risultato finale.

I PREZZI Come si vede, almeno sulla carta, i due contendenti dovrebbero offrire prestazioni molto vicine, rendendo piuttosto azzardato qualunque pronostico. L'unica vera differenza sta nel prezzo, che vede la Lamborghini Urus sovrastare nettamente la Jeep Grand Cherokee Trackhawk con un costo di 209.000 euro contro 128.000 euro. Ora non resta che scoprire se davvero ci sia tutta questa differenza una volta che i due SUV si misurano l'uno contro l'altro. E, nel caso, a favore di quale dei due... Le drag race cominciano dal minuto 6:00 del video qui sotto.