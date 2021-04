COSA NON SI FA PER LA GLORIA Su YouTube si è già visto di tutto ed è davvero difficile inventare cose pazze per racimolare qualche like: è questo il cruccio più grande di Street Speed 717, uno youtuber pieno di soldi che, non sapendo che cos'altro fare, ha costruito una rampa di terra e ha saltato la (sua) Lamborghini Aventador con la Lamborghini Urus della sua futura moglie. Senza chiedere il permesso, perché è più semplice domandare scusa dopo piuttsto che ottenere l'autorizzazione prima. Qui sotto il video, se volete dargli un'occhiata.

DENUNCIATO IN 3... 2... 1... Street Speed ​​717 non è nuovo a imprese come questa. Pur senza mettere a rischio mezzo milione di euro in automobili, lo scorso gennaio ha pubblicato un video in cui saltava un torrente con il suo Ram 1500 TRX. In quel caso l'atterraggio è stato a dir poco mediocre e il veicolo ha riportato seri danni, ma soprattutto la Pennsylvania Fish and Boat Commission ha mosso contro di lui 18 accuse penali. Che non sembrano averlo scoraggiato. Certo, se si rischia in proprio, in area protetta, e si fanno le cose senza mettere in pericolo altre persone... (guarda anche il video di traverso a tutto gas con la Lambordghini Sian).