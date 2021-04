LA SUPERCAR AGGIORNA L’INFOTAINMENT Anche Lamborghini si affida all’assistente di bordo e fa accomodare Amazon Alexa sul sedile della Huracán Evo. La supercar italiana diventa così più intelligente poiché da Sant’Agata Bolognese hanno annunciato una serie di aggiornamenti focalizzati proprio sulla tecnologia e sulla connettività. Ma insieme ad Alexa, la Huracán ora dispone anche di Android Auto, naturalmente in abbinamento all’interfaccia smartphone e ai servizi connessi, che sono opzionali. Questo upgrade garantisce un notevole valore aggiunto poiché l'auto era originariamente equipaggiata solo con Apple CarPlay e il sistema DAB per la radio. Sebbene i vantaggi di Android Auto siano evidenti, Lamborghini ha sottolineato che l’assistente Alexa può essere utilizzato per controllare un’ampia varietà di impostazioni della macchina. Queste includono i comandi del climatizzatore e i sedili riscaldabili, nonché il sistema di navigazione, il telefono e l’autoradio. Alexa può anche essere utilizzato per ricavare informazioni dal sistema di gestione dell’auto “Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata” e controllare altri dispositivi abilitati come cancelli, porte dei garage e luci all'interno della casa attraverso la domotica connessa al dispositivo. Ma guardate il video insieme a noi, che poi continuiamo nell’approfondimento.

FUNZIONI GESTITE DA REMOTO CON L’APP Inoltre, il sistema Lamborghini Connect sta acquisendo diverse nuove funzionalità a cui è possibile accedere tramite l'app Unica. Queste funzionalità includono un localizzatore dell’auto, informazioni sullo stato del veicolo e funzioni geolocalizzate come avvisi di velocità da remoto quando la macchina si trova in una determinata posizione, oppure se viene spostata dal parcheggiatore. L’upgrade non è vincolato all’acquisto di una nuova auto, infatti per godere del nuovo pacchetto di connessione con Andorid Auto e Amazon Alexa è possibile adeguare la Huracán presso un qualsiasi concessionario Lamborghini, a partire da metà aprile.

AGGIORNAMENTI OVER-THE-AIR Ultimo ma non meno importante, il sistema di infotainment di Huracán è ora in grado di ricevere aggiornamenti OTA (Over-The-Air). La Casa italiana ha anche evidenziato che la collaborazione strategica con Amazon consentirà ''l'aggiornamento continuo delle funzionalità di Alexa sui modelli Lamborghini, con entrambe le società che lavorano per sviluppare ulteriori innovazioni e integrazioni di connettività''.