TUTTO PER LO SHOW Metti una Lamborghini Sian, ibrida in serie limitata da 819 cavalli, e metti Chris Harris, conduttore di Top Gear dal piede pesante e dalla spiccata propensione per la guida di traverso. Metti infine il tracciato di Dunsfold Park: storico circuito in cui sono state registrate tutte le prove dello show della BBC. Che cosa ottieni? Guarda il video qui sotto: ecco che cosa ottieni...

NIENTE BATTERIA Tratto dal primo episodio della trentesima serie del programma TV, il filmato pubblicato su YouTube mostra un Harris alquanto eccitato. Merito della Lamborghini più potente di sempre, che condivide con l'Aventador la piattaforma e il V12 aspirato da 6,5 ​​litri. A ciò, però, aggiunge un sistema ibrido a 48 volt con un motore elettrico nel cambio e un dispositivo chiamato supercapacitore, tra abitacolo e vano motore, a fare le veci della batteria.

ESCLUSIVISSIMA Risultato: la Sian accelera da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi e supera i 350 km/h di velocità massima. Prodotta in soli 63 esemplari, la Sian coupé ha una sorella Roadster, la cui produzione è ancora più limitata: appena 19 esemplari già tutti venduti. Dispiace se stavate cominciando a farci un pensierino.