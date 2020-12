UN MOSTRO Avete presente la Bugatti Bolide, presentata qualche settimana fa, caratterizzata dall’impressionante rapporto peso/potenza di 0,67? Ancora non sappiamo se e quando verrà costruita davvero, in quanti esemplari, e soprattutto quanti milioni di euro costerà mettersela in garage. Possiamo però consolarci con l’ultimo aggiornamento di CSR Racing 2, videogame per dispositivi Android e iOS, che introduce - in esclusiva - la nuova hypercar francese.

500 KM/H Con i suoi 1.240 kg di peso, la Bugatti Bolide si aggiunge alle altre auto della casa francese già presenti nel gioco: la Chiron Pur Sport, la Chiron Super Sport 300+, La Voiture Noire e la Centodieci. Il W16 da otto litri e quattro turbocompressori è capace di generare la bellezza di 1.850 CV e altrettanti Nm di coppia. Altrettanto incredibili i dati (simulati) di accelerazione: 2,17 secondi per lo 0-100, con una progressione da missile terra-terra: 200, 300, 400 e 500 km/h in 4,36, 7,37, 12,08 e 20,16 secondi. Lo ripeto, nel caso vi sia sfuggito: la Bugatti Bolide scatta da ferma a 500 km/h in venti secondi!

COME SCARICARE IL GIOCO Non potendo godere di simili prestazioni dal vero, tocca per forza di cose scaricarsi CSR Racing 2 e scoprire come si comporta il bolide francese sui tracciati del gioco. L’auto è stata introdotta con la versione 2.17 della app, insieme ad altri contenuti legati agli eventi della stagione in corso, compresi quelli legati a Fast & Furious e alle competizioni giornaliere per le auto tuner. CSR Racing 2 è disponibile gratuitamente (con acquisti in app) per iOS e Android.