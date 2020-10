CI SIAMO Il tempo dell’attesa è finito: dopo le indiscrezioni e i teaser dei giorni scorsi, oggi Bugatti presenta la sua nuova supercar, in diretta mondiale, sul suo canale YouTube. Potete seguire la presentazione in streaming qui sotto:

LINK STREAMING

E SE... Di cosa si tratta? Ancora presto per dirlo: le indiscrezioni si sono rincorse, in queste settimane, fomentate dal quel “What if... 0,67?”, lasciando tutti a domandarsi cosa possa rappresentare quella cifra. Il CX dell’auto? Sicuramente no. Il rapporto peso potenza? Un’impresa al limite dell'impossibile, ma con Bugatti non si può mai dire.

What if BUGATTI created a track-focused thoroughbred …?



Tomorrow OCTOBER 28 you will know at…



03:00 HRS PDT

06:00 HRS EDT

12:00 HRS CET

14:00 HRS GST

18:00 HRS SGT



Keep an eye on our YouTube channel:https://t.co/mQlyKGbchG #BUGATTI #BUGATTIWorldPremiere pic.twitter.com/UUcmQvklnj — Bugatti (@Bugatti) October 27, 2020

NATA PER LA PISTA L’ultimo tweet della casa di Molsheim mostra l’immagine di un’automobile “nuda”, solo telaio e motore, commentato dall’eloquente frase: “E se Bugatti creasse una purosangue pensata per la pista?” La conferma, insomma, è arrivata: il nuovo gioiello della casa francese sarà un’automobile pensata espressamente i circuiti, come dimostrato anche dal filmato pubblicato su YouTube un paio di giorni fa, dove si vede - debitamente camuffata - la nuova supercar francese impegnata in un test sul circuito Paul Ricard.

LE MANS HYPERCAR? L’auto è una sportiva con una griglia piuttosto compatta, enormi prese d’aria anteriori e nel cofano; non mancano neppure la “bocca” sul tetto e la pinna centrale, che porta alle quattro luci a LED disposte a X viste nel teaser dei giorni scorsi. Tutto fa pensare a una Le Mans Hypercar (LMH), la classe più potente del FIA World Endurance Championship, con le regole di omologazione che ne derivano, e che prevedono anche la produzione di un modello stradale.

NON ELETTRICA Se non altro, nel video emerge chiaramente che la nuova Bugatti non sarà un’auto elettrica, per la gioia degli appassionati del marchio, che in queste settimane avevano temuto una svolta green. Molto probabile quindi l’adozione del S16 quadri-turbo da otto litri da quasi 1.500 CV già visto sulla Chiron.