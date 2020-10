AGLI ONORI DELLA CRONACA Giorni movimentati in Bugatti. Protagonista, non per meriti suoi, Chiron Super Sport 300+, che ha infatti perso il primato di auto più veloce al mondo: la SSC Tuatara ha fatto segnare il nuovo record superando i 500 km/h di velocità. Poco male, perché Bugatti sarebbe al lavoro su una nuova hypercar. Di che si tratta?

IL TEASER Nessuna informazione trapela per ora. Solo un teaser total black dove compaiono le luci a LED posteriori dell'auto che formano una X. In alto, la scritta ''What if...?'', ossia ''E se...?''. Il design del posteriore sembra indicare un taglio netto col passato, Divo e Centodieci comprese. La prima mondiale digitale dell'auto - garantiscono da Bugatti - arriverà presto.

HYPERCAR ELETTRICA? Alcune indiscrezioni indicherebbero che Bugatti si stia preparando a lanciare una nuova hypercar solo pista con motore elettrico. A comprare Bugatti potrebbe essere Rimac, la stessa azienda che ha realizzato la C_Two elettrica da quasi 2.000 CV (foto sopra). Potrebbe dunque trattarsi della prima hypercar elettrica Bugatti...

DESIGN SUPER MODERNO Per quanto riguarda il design, per quanto si abbia soltanto un cenno del posteriore, sembra essere davvero moderno. Che la nuova hypercar Bugatti possa strizzare l'occhio al concept Vision Le Mans (foto sopra)? A questa e a molte altre domande potremo rispondere presto: la misteriosa hypercar Bugatti sarà svelata probabilmente già ad ottobre 2020. Rimanete connessi.