VECCHIO VS NUOVO Il montaggio, va detto, lascia un po' a desiderare, ma nel video da YouTube che condividiamo qua sotto c'è una parata di stelle da riempire il firmamento delle hypercar. Sfilano Mercedes SLR Roadster e Koenigsegg, Bugatti Veyron e Lamborghini Aventador. C'è persino una danese Zenvo TSR-S. Ma le vere protagoniste, qui, sono due Porsche 918 Spyder, indimenticate e indimenticabili ambasciatrici della tecnologia ibrida di Stoccarda.

HYBRID POWER Le due 918 Spyder si trovano a sfidare, in tre drag-race successive, una Pagani Huayra, una Bugatti Veyron e una Bugatti Chiron. Chi vince? Fin dalle prime battute la Porsche verde acido dotata di pacchetto Weissach fa capire che, nonostante l'età, venderà carissima la pelle. Il suo motore ibrido, basato su un V8 da 4,6 litri, sviluppa 900 cavalli (887 HP) e grazie alla trazione integrale le permette di battere senza troppe difficoltà i 730 CV della ben più leggera hypercar italiana. La sfida contro la Veyron, va detto, sembra una farsa: la Bugatti sembra avere un problema e non entra mai in partita. A riscattare l'onore di Molsheim proverà poi una fiammante Chiron con 1.521 CV, ma anche molti più chili da portarsi appresso. Ce la farà? Guardate il video qui sopra per scoprirlo. E per altre emozioni qui trovate un'epica sfida tra 12 supercar da urlo.