ACCENDETE I MOTORI Mentre si scaldano i motori per il via del Gran Premio di Montecarlo, con le prime prove libere già nella mattinata di oggi, la Formula 1 si prepara a un altro debutto, tanto inaspettato quanto entusiasmante: le monoposto del circus iridato sbarcano infatti negli stadi di Rocket Arena, il videogame che mischia corse e calcio in una formula assurda e spassosissima. Ecco il trailer:

NON SOLO F1 Dopo la supercar Lamborghini Huracan e il pick-up Ford F-150, è giunto il momento delle monoposto più veloci del mondo: il Formula 1 Fan Pack è disponibile da oggi e fino al 26 maggio nel negozio oggetti di Rocket League, al costo di 2000 crediti. Al suo interno si trova una nuova macchina da F1, le ruote Pirelli e dieci livree ufficiali, una per ciascuna delle scuderie impegnate nel campionato del mondo 2021:

Alfa Romeo Racing ORLEN

Scuderia AlphaTauri Honda

Alpine F1 Team

Aston Martin Cognizant F1 Team

Scuderia Ferrari

Uralkali Haas F1 Team

McLaren F1 Team

Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Red Bull Racing Honda

Williams Racing

NON È FINITA QUI Come ci tiene a sottolineare Psyonix, la casa che sviluppa il gioco, questo pacchetto è solo l’inizio di una partnership pluri-annuale con FIA, e la cosa non potrebbe renderci più felici. Il pacchetto Formula 1 Fan Pack tornerà in altre occasioni nel corso dell’anno, e per il futuro sono previsti ulteriori contenuti esclusivi.

IL GIOCO Rocket League mischia calcio e corse tra automobili, con una fisica realistica, comandi molto semplici e una profondità di gioco davvero stellare. Il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4 e PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Sito ufficiale alla pagina rocketleague.com.