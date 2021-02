QUANDO IL GIOCO SI FA DURO... Amanti dei videogiochi, gioite! Rocket League, il videogame che unisce in maniera straordinariamente spassosa il calcio con i giochi di corse, ha annunciato una partnership con Ford per portare il suo pick-up di maggior successo, il F-150, all’interno delle arene del gioco.

IL PACCHETTO F-150 Dal prossimo 20 febbraio sarà infatti possibile acquistare il pacchetto Ford F-150 RLE (Rocket League Edition) all’interno dello shop del gioco, al prezzo di 1.500 crediti, che equivalgono a circa 10 euro, al netto di eventuali promozioni o sconti. Il pacchetto contiene il pick-up Ford F-150 RLE, le ruote F-150 RLE (in versione standard ed Edizione Speciale), il motore Ford F-150 RLE, il suono motore Ford F-150 RLE, lo sfondo giocatore Ford F-150 e l'adesivo chairman.

IL GIOCO Rocket League è un videogame sportivo, se così possiamo definirlo, che fonde il mondo delle corse su ruote a quello del calcio, con due squadre che si sfidano in un’arena a chi riesce a infilare più palloni nella porta avversaria. Al posto dei piedi, però, si usano le auto. Sembra divertente, e lo è davvero. La cosa migliore? Rocket League è gratuito, ed è disponibile su praticamente tutte le piattaforme di gioco esistenti: PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Epic Games Store). Come Fortnite, a pagamento ci sono solo pacchetti estetici e veicoli aggiuntivi.

ANCHE ESPORT Impegnata nel mondo degli esport da diverso tempo, Ford è anche sponsor del torneo Championship Series X Winter Major di Rocket League; a margine, la casa dell’Ovale Blu e Psyonix hanno anche presentato il nuovo Ford + Rocket League Freestyle Invitational, evento competitivo a cui prenderanno parte alcuni dei migliori freestyler di Rocket League, in una vera e propria gara show dove il più spettacolare degli atleti si porterà a casa una vera Ford F-150. Il torneo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, e sarà trasmesso sul canale Twitch ufficiale di Rocket League.

COME ACQUISTARLO Il bundle Ford F-150 RLE sarà disponibile per 1500 Crediti a partire dal 20 febbraio fino al 28 febbraio. Per maggiori informazioni sul gioco, e su come scaricarlo, collegatevi alla pagina ufficiale, all’indirizzo rocketleague.com.