BIG IS BETTER Si dice che in America abbiano un po’ le manie di grandezza: megalopoli da 10 milioni di abitanti, palazzi alti mille piani, autostrade a 12 corsie, ma anche automobili con motori enormi e dalle potenze mostruose che, però, devono sottostare a rigidi limiti di velocità. Piccoli grandi controsensi a cui, sul vecchio continente, ci siamo abituati. Ma veniamo al dunque.

UN PICK-UP O UN (VELOCI)RAPTOR? Le foto che state osservando mostrano i prototipi del nuovo mega pickup Ford F150 Raptor, un gigante lungo quasi 6 metri, largo due metri e venti, alto quasi due e che pesa circa 2.600 kg. Una specie di panzer su quattro ruote (motrici) che in America se la gioca con altri modelli simili, in primis il Dodge Ram. Lo abbiano detto, da quelle parti più grande è, meglio è… Il prototipo della Casa americana, infatti, mostra il suo stile imponente in modo chiaro, senza nascondersi, se non dietro un leggero velo mimetico davanti e dietro. Ma il posteriore è ancora ben camuffato per mascherare l’inedito sistema di sospensioni a molle elicoidali.

IL MOTORE DELLA SUPERSPORTIVA Il vero colpo di teatro è che i rumors dall’America fanno sapere che il nuovo Raptor sarà equipaggiato con un motore 5.2 V8 sovralimentato preso in prestito – udite udite – dalla Shelby GT500, e sarà capace di erogare una potenza compresa fra 725 e 750 cavalli. La solita, anonima, “lingua lunga” ha dichiarato ''…Onestamente, abbiamo dovuto pensare a come contrastare il Dodge RAM una volta venuti a conoscenza che avrebbero montato l'HellCat sotto il cofano del TRX''. Appare chiaro che Ford si stia giocando le carte migliori pur di mettere il bastone fra le ruote ai dirimpettai di Dodge e al loro Ram TRX.

ARRIVO PREVISTO: INIZIO 2021 Lo abbiamo detto all’inizio, agli yankee piace fare le cose in grande, ma non è che la cosa gli sia sfuggita un po’ di mano? Detto questo, i fuochi d’artificio non si sono spenti e dobbiamo aspettarci altre novità entro breve perché il debutto ufficiale del nuovo Ford F150 Raptor avverrà all'inizio del 2021, quindi tra pochi mesi. In Europa (e in Italia…) troverà di certo estimatori conquistati dalle forme e dalle prestazioni così muscolose perché il Raptor è qualcosa veramente fuori dall’ordinario dalle nostre parti. A patto che riesca a stare entro le carreggiate. Per il parcheggio, please, ripassare più tardi…