NIGHT VISION Metti che ne hai sentito parlare così a lungo, che non puoi resistere, e ora devi assolutamente approfondire l'argomento. Metti che sei un fan della Jeep Wrangler, e poiché Ford Bronco ha nel mirino proprio sua maestà l'off-road, ti hanno insegnato che devi studiare l'avversario, e quindi... Metti, infine, che non prendi sonno, e che tutto sommato il fascino dell'evento live ti stuzzica: le coordinate sono questa notte (a scanso di equivoci, quella tra lunedì 13 e martedì 14 luglio) alle ore 2 (eh sì...), su questa pagina. Di nuovo Bronco, erede spirituale dell'omonimo modello declinato in cinque generazioni dal '66 al '96, saprai tutto prima di tutti. Et voilà, qui sotto il video della world premiere in diretta dagli USA.

CAVALLI DI RAZZA Il termine Bronco individua in realtà un'intera nuova famiglia di SUV, una mini-gamma spiccatamente orientata al fuoristrada, e che fa della robustezza e della versatilità i suoi punti di forza. Bronco 2 porte (con tanto di tettuccio e di portiere estraibili, come si evince dalla foto leaked sfuggita alla vigilia del reveal, vedi sotto), Bronco 4 porte, inoltre anche Bronco Sport, modello sviluppato su una piattaforma ad hoc. Tutto molto interessante: la spiacevole notizia è semmai quella che in Italia Bronco sesta serie (salvo ripensamenti successivi) non verrà importato. Rimarrà a pascolare dentro il recinto del mercato nordamericano, e lascerà quindi a Wrangler campo libero in Europa. Non per questo, il debutto di un modello tanto strategico ci appare secondario. Have a good time, guys.