PUMA CATTIVO È tornata, e si è trasformata. Dalla coupé di fine anni 90 a un crossover di successo: Ford Puma Ecoboost Hybrid è l'auto ibrida più venduta in Italia nei primi mesi del 2020. E se arrivasse anche Puma Raptor? In un rendering, ecco quale aspetto avrebbe in chiave off-road e high-performance, se Puma ereditasse dai pickup Ford Ranger ed F-150 il celebre nomignolo.

PUMA OFF-ROAD Ultimamente si è fatta intravedere in un video teaser anche la versione più sportiva, Ford Puma ST, ma un fuoristrada nudo e crudo come il rendering di Kleber Silva no, ancora ci mancava. In questa versione il crossover compatto dell'Ovale appare decisamente estremo, con un'altezza da terra più elevata e gomme da off-road autentico: d'altra parte, se si ispira a Ranger Raptor, non poteva essere diversamente.

SPUNTI INTERESSANTI Saranno eccessivi la griglia con la scritta Ford a caratteri cubitali - presa per intero dal celebre 4x4 di cui sopra - gli pneumatici spiccatamente off-road e l'altezza da terra stile camion, ma non tutto è da buttare. A cominciare dalla protezione sottoscocca, passando per i rinforzi sui passaruota, particolari che ben si sposerebbero con una versione maggiormente votata al fuoristrada o, se vogliamo, alla giungla cittadina. Nulla di ciò è in programma, però chissà.