COLLAUDI È stata pizzicato nel Sud Europa il muletto di nuova Ford Puma ST, la versione più pepata del crossover dell’Ovale Blu. Il B-SUV a stelle e strisce è da poco nei concessionari, ma a Detroit sono già pronti a sfidare la concorrenza, proponendo una variante agguerrita e grintosa. Secondo alcune indiscrezioni Ford Puma ST dovrebbe ereditare il motore della sorellina Fiesta ST, ma le sorprese non si limiteranno solo al propulsore: gli ingegneri Ford hanno deciso di dare un look ancora più scolpito al loro urban crossover.

PEPATA A un primo sguardo i connotati estetici di Puma ST non sono stati completamente stravolti. Le modifiche principali riguardano i nuovi paraurti e minigonne, ora più sportive. Nel complesso l’assetto del crossover è stato ribassato e il telaio irrigidito, così da rendere la guida ancora più dinamica e brillante. Al posteriore è poi spuntato un doppio terminale di scarico. A spingere nuova Ford Puma ST, come detto, ci penserà l’Ecoboost 1.5 litri benzina quattro cilindri da 200 CV di potenza e 290 Nm di coppia massima. Sulla Fiesta ST, il motore dispone anche di un sistema di spegnimento dei cilindri, che migliora contestualmente efficienza e consumi. Quindi non solo divertimento, ma anche attenzione al portafoglio!

PERFORMANCE Per farci un’idea di quelle che potrebbero essere le prestazioni di nuova Ford Puma ST, abbiamo dato un occhio alle performance di Fiesta ST. Con il 1.5 Ecoboost l’utilitaria di Detroit scatta da 0 a 100 orari in 6,5 secondi, grazie anche a un apposito Launch Control che facilita la partenza da fermo. La velocità massima dichiarata è invece di 232 km/h, credenziali di tutto rispetto che non dovrebbero distanziarsi troppo da quelle di nuova Puma ST. La versione grintosa del B-SUV dell’Ovale dovrebbe arrivare nei concessionari in primavera o al più tardi all’inizio dell’estate, nessuna indicazione invece sui prezzi.