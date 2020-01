PUMA IS BACK Archiviati i convenevoli, si fa sul serio. Ford Puma torna ad aggredire il pubblico, ma con l'omonima antenata anni Novanta ha da spartire solamente il nome. Da coupé sportiva a piccolo crossover, la trasformazione è pressoché totale e soprattutto in linea con i tempi. Prevendite al via, e come sempre accade, individuare la versione su misura dei propri bisogni (e gusti personali) chiede un briciolo di formazione. Siamo qui apposta: ecco una mini-guida a nuova Puma, e in negozio sarai tu a guidare il venditore verso la versione adatta.

COM'È COME VA Breve riepilogo del prodotto Puma, modello che si candida a detronizzare Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008 e Citroen C3 Aircross. L'identikit la candida come rivale ben equipaggiata, dal momento che il design rispecchia i gusti odierni, e soprattutto le misure da B-Suv (4 metri e 19) ne fanno un'auto per clienti trasversali, dalle coppie ai single, fino a famigliole con pretese di spaziosità non troppo esagerate. Il bagagliaio in ogni caso è una sorpresa: 456 litri e il ''plus'' del pozzetto nascosto sotto il pavimento. Su strada, Puma è fluida, stabile, dalla seduta non troppo rialzata (il pianale è quello di Ford Fiesta) e dalla qualità di vita a bordo in linea coi competitor, qualunque allestimento venga battezzato.

MOTORIZZAZIONI Al lancio, il Puma che popolerà l'habitat europeo è disponibile esclusivamente con motore 3 cilindri 1.0 EcoBoost turbo benzina, ma attenzione: lo stesso tricilindrico è proposto sia in formato standard monoalimentato, sia in salsa mild hybrid con impianto elettrico da 48 Volt a beneficio di consumi, emissioni, pure un pelo di potenza in più. Quindi: 1.0 EcoBoost 125 cv, oppure 1.0 EcoBoost Hybrid 125 cv o 155 cv (+1.250 euro). Per Puma ibrida ''soft'' devi sborsare 1.500 euro in più, ma se la guidi soprattutto in un contesto urbano, e il tuo chilometraggio annuo supera la soglia dei 15.000 km, il gioco vale la candela. Il 1.5 diesel arriverà successivamente, al momento non è ordinabile.

TRASMISSIONE Idem per il cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti, in agenda solo per l'estate o giù di lì. Oggi nuova Puma è esclusivamente associata a cambio manuale a 6 marce, mentre non esiste nemmeno una versione a trazione integrale: solo trazione anteriore, l'offroad non è il suo pane.

ALLESTIMENTI/1 Triplice la soluzione di arredamento interno. L'entry level si chiama Puma Titanium e già include una lunga serie di accessori comfort e di sicurezza: quadro strumenti da 4,2'' a colori, volante in pelle, sistema SYNC 3 con schermo 8'' touchscreen per navigatore, avvertimento entrata in carreggiata a senso unico e audio a 7 altoparlanti, caricatore wireless, FordPass Connect (modem 4G) con eCall (chiamata di soccorso), sistema pre collision con telecamera (inclusa frenata post impact), aiuto mantenimento corsia, cruise control, riconoscimento segnali stradali, selettore modalità di guida e clima manuale. Puma base è già completa, insomma.

ALLESTIMENTI/2 Il più elegante allestimento Titanium X (+2.000 euro) lo distingui dai cerchi in lega a 10 razze da 18’’ Pearl Grey, i dettagli in nero lucido e le cromature per la griglia a nido d’ape e i fendinebbia, gli specchietti retrovisori in tinta carrozzeria con indicatori di direzione integrati, e all'interno, le applicazioni effetto legno che rivestono quadro e cruscotto, e gli inserti in tessuto a motivi geometrici per gli interni porta. Puma ST-Line X (+1.000 euro) propone infine cerchi in lega da 18’’ o da 19’’ colore nero opaco, sospensioni sportive con molle e ammortizzatori dedicati, pedaliera in alluminio, quadro strumenti digitale da 12,3'', accesso Keyless, spoiler al tetto maggiorato.

PREZZI Ford Puma 1.0 EcoBoost parte da listino da 22.750 euro, Puma 1.0 EcoBoost Hybrid da 23.250 euro. Proposto in fase di lancio un finanziamento IdeaFord a partire da 295 euro al mese, zero anticipo, 36 rate e la possibilità alla fine del piano di ammortamento di restituire l'auto. Non vi resta ora che conoscerla dal vivo, e vedere l'effetto che fa.