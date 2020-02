Autore:

Michele Perrino

FORD GT 2020 La Casa statunitense aggiorna la sua iconica supercar. Le modifiche che interessano l'auto di Detroit riguardano soprattutto il suo twin turbo da 3.5 litri che guadagna 13 CV, passando dai 647 della vecchia versione ai 660 dell'attuale. Ford, inoltre, promette anche un arco di coppia più ampio.

SCARICO AKRAPOVIČ Le novità della nuova GT 2020 promettono non solo un miglioramento delle prestazioni, ma anche del sound: il merito è dello scarico in titanio della slovena Akrapovič, che tra l'altro permette un risparmio di peso di nove chili, rispetto al precedente modello. Quella al sistema di scarico non è tuttavia l'unica modifica, essendo interessato tutto il propulsore: il sistema di raffreddamento è stato migliorato, così come le bobine di accensione ad alta energia.

MIGLIOR RAFFREDDAMENTO Le modifiche della Ford GT 2020 sono volte a migliorare anche il raffreddamento del propulsore: da Detroit dichiarano un aumento del 50% del flusso d'aria convogliata dai nuovi condotti. Inoltre, gli intercooler più grandi aiutano a mantenere il picco di potenza anche nelle più estenuanti sessioni in pista, mentre la modalità di guida specifica per la pista rende gli ammortizzatori ancor più rigidi.

NUOVE COLORAZIONI Oltre agli aggiornamenti a livello prestazionale, sono disponibili due nuove livree. Chi vorrà potrà ora acquistare una GT 2020 completamente in fibra di carbonio, con ruote in fibra di carbonio standard. Tra gli optional ''racing'' si potranno anche scegliere dadi in titanio, ancoraggi per cinture da corsa a sei punti, cinque diversi colori interni e cinque colori delle pinze dei freni. La livrea Gulf Racing Heritage è invece aggiornata: le tonalità arancione e blu sono ora divise da una gessata nera e il numero di fibra di carbonio è passato da 9 a 6 per i modelli 2020. Per la prima volta su un modello storico sono inoltre disponibili le ruote in fibra di carbonio. Due, invece, le opzioni di strisce, abbinabili ai sette colori di vernice standard. Le consegne della GT 2020 saranno in corso fino a quando Ford non interromperà definitivamente la produzione, nel 2022.