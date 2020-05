NOVITÁ IN ARRIVO La gamma Ford Puma si fa sempre più ampia grazie all’arrivo del nuovo allestimento ST-Line Vingale. Quest’ultimo si andrà ad affiancare alle versioni Trend, Titanium, Titanium X and ST-Line X già presenti a listino. Le sorprese non finiscono qui, in quanto il SUV compatto dell’Ovale sarà presto disponibile con una nuova motorizzazione Diesel, che si aggiungerà alle due versioni benzina EcoBoost 1.0 litri, rispettivamente da 125 e 155 CV. Quest’ultime disponibili anche con sistema mild-hybrid 48 V.

LUXURY Basato sull’allestimento ST-Line X, il più ricco, Ford Puma ST-Line Vignale si presenta con una colorazione dark e una serie di dettagli estetici esclusivi, che contribuiscono a rendere il crossover ancora più elegante, conferendogli un look grintoso e sportiveggiante. Sul frontale debutta una nuova griglia radiatore in alluminio satinato, il cui colore è ripreso anche nella parte bassa della calandra, in prossimità delle luci fendinebbia. Al posteriore spiccano invece paraurti in tinta con la carrozzeria e uno spoiler un po’ più sinuoso. Ford Puma ST-Line Vignale dispone inoltre di proiettori LED di serie, di sedili e volante elegantemente rifiniti in pelle Windsor e Mancor, di un impianto audio B&O esclusivo e del Ford KeyFree system.

A GASOLIO Dopo un'attesa durate diversi mesi, anche su nuova Puma arriva la motorizzazione Diesel. Il SUV compatto potrà contare sul 1.5 litri EcoBlue da 120 CV, abbinato a un cambio manuale 6 rapporti. Stando a quanto dichiarato dalla Casa, i consumi del nuovo propulsore a gasolio si attestano sui 4,5 l/100 km secondo il più recente standard WLTP. All'inizio di questo mese Ford ha inoltre annunciato l’arrivo, entro la fine dell’anno, della versione ST vera e propria: la più grintosa e performante. Non vediamo l'ora di conoscerla!