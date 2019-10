Autore:

Matteo Gallucci

MAI PIÙ SENZA L'ho provato per la prima volta (qui) ed è stato subito amore. Il nuovo Ford Ranger Raptor 2019 crea dipendenza: è facile da guidare come un comodissimo SUV, ha interni sportivi curati da Ford Performance con un sistema d'infotainment evoluto (SYNC 3 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), tutti i sistemi di sicurezza e tecnologia di bordo da berlina moderna e capacità fuoristradistiche fuori dal comune. Vi racconto tutti i suoi segreti in video che trovate sotto nella gallery.