Alessandro Perelli

STILE ESCLUSIVO Nell’ambito del rinnovamento della gamma Galaxy, Ford ha svelato anche la nuova versione Vignale con caratteristiche declinate verso il concetto di lusso e comfort a bordo. Oggi, la vettura offre anche un design più distintivo e una migliore connettività per guidatori e passeggeri. Le specifiche Vignale per la nuova Ford Galaxy introducono un più elevato livello di raffinatezza in abitacolo e per gli esterni, da garantire viaggi in prima classe per i sette occupanti. Mantenendo lo stile simile alle altre versioni, la Galaxy Vignale ha un frontale rivisto con una calandra cromata dal look specifico e nuovi cerchi in lega leggera, con differenti finiture e design, da 18 pollici di diametro.

PIÙ LUSSO E COMFORT Più in dettaglio, i modelli Galaxy Vignale includono nella dotazione di serie la plancia con rivestimento in pelle e la consolle centrale con cuciture a contrasto, finiture interne in alluminio, pedaliera sportiva e volante riscaldabile. La monovolume di Casa Ford è equipaggiata anche con inediti sedili anteriori climatizzati, a regolazione elettrica su 10 posizioni, e con funzione massaggio, oggi ancora più confortevoli.

CONNESSIONE AL TOP La tecnologia infotainment gestita attraverso il sistema Sync3 con schermo da 8" e integrata con FordPass Connect è offerta, per la prima volta, anche sul Galaxy. FordPass Connect trasforma la vettura in un hotspot WiFi mobile con connettività per un massimo di 10 dispositivi e consente l’abilitazione a nuove informazioni sulla viabilità e sulle situazioni potenzialmente pericolose sulla strada prima che si materializzino dinanzi al guidatore o ai sensori del veicolo.

PROPULSORI MODERNI La monovolume Galaxy è stata aggiornata anche sotto il profilo delle motorizzazioni per offrire ancora maggiore efficienza nei consumi, prestazioni e raffinatezza. Oggi, il motore diesel EcoBlue da 2,0 litri offre tre step di potenza: 150, 190 e 240 CV, inoltre un nuovo cambio automatico a otto rapporti affianca il manuale a sei marce. La Galaxy è disponibile anche con trazione integrale e inedite tecnologie di assistenza alla guida, incluso l'Adaptive Cruise Control (ACC) con funzionalità Stop & Go equipaggiano di serie la nuova Galaxy Vignale.