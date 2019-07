Autore:

Dario Paolo Botta

IMPRESA CICLOPICA È il pick-up fatto a misura di Ercole, un van in grado di affrontare senza remore le celeberrime dodici fatiche. Di chi parliamo? Di Ford F150, truck a stelle e strisce che nelle ultime ore si è cimentato in una sfida a dir poco epica, sostituendosi a una motrice ferroviaria. Per questa impresa è stata scelta una versione appositamente modificata del pick-up, equipaggiata con un motore elettrico, agganciato tramite un cavo di rimorchio a 10 vagoni a doppio piano dal peso complessivo di 560 tonnellate. L’indomito F150 elettrico è riuscito a percorrere senza troppi impicci una distanza di 300 metri: al volante Linda Zhang, ingegnere capo del progetto di elettrificazione del truck. Qui il link al video.

AVANTI CON L’IBRIDO C’è da dire che la versione dell’F150 utilizzata in questa prova non verrà commercializzata: si è trattato infatti di una modello modificato ad hoc per l’occasione che non arriverà nei concessionari nordamericani. È però una certezza che la Casa dell’Ovale è ormai pronta per il lancio di una versione ibrida del truck, che dovrebbe debuttare sul finire del 2020. Questa variante hybrid monterà (molto probabilmente) un motore Ecoboost a benzina, affiancato da un’unità motrice elettrica con generatore da 110 V.

EV IN CANTIERE La versione EV di Ford F150 sarà presentata invece un po' più tardi, sul finire del 2020, in concomitanza con il Salone di Detroit (NAIAS). Dal video è stato inoltre possibile scorgere l’alloggiamento dello sportello di ricarica, che molto probabilmente sarà posizionato all’interno del paraurti anteriore, mentre il pacco batterie verrà installato al di sotto della cabina. Ancora scarse le notizie sui prezzi: considerato che il truck sarà venduto solo in Nord America, è ipotizzabile che i costi della versione EV superino abbondantemente la soglia dei 28.155 dollari (25.265 euro), cioè il valore di partenza di Ford F150.