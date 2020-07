NUDO E CRUDO Ieri vi avevamo annunciato la presentazione del nuovo Ford Bronco 2021. Il fuoristrada americano, rivale designato di Jeep Wrangler, è un 4x4 con lo spirito da fuoristrada vero: ''Resistente come i pickup F-Series, prestazionale come una Mustang'', dicono da Ford. Tante le novità, a cominciare dall'arrivo di una versione 4 porte (che si possono smontare!). Scopriamole insieme.

LE VERSIONI Nuovo Ford Bronco 2021 debutta in tre differenti versioni: la classica 2 porte e l'inedita 4 porte - entrambe con tettuccio e portiere removibili - decisamente votate all'avventura, oltre alla versione Sport, più simile al classico SUV. Elevata la possibilità di cucirsi addosso la vettura: Ford infatti ha previsto sette allestimenti (base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands e First Edition, edizione limitata dedicata al lancio) undici colori e quattro pacchetti opzionali, oltre ai 200 accessori originali.

I MOTORI Due le motorizzazioni benzina Ecoboost disponibili per Bronco 2 e 4 porte: il 4 cilindri da 2,3 litri e il V6 da 2,7 litri, abbinate al nuovo cambio manuale a 7 marce (6 marce più una prima molto corta) o all'automatico a 10 rapporti. I due motori hanno potenze rispettivamente di 274 CV e 314 CV, con la coppia massima che si attesta invece a 320 Nm e 540 Nm. Bronco Sport, invece, dispone di due motorizzazioni, il 3 cilindri da 1,5 litri Ecoboost con 183 CV e il 2 litri da 248 CV, entrambe abbinate al cambio automatico a 8 rapporti.

LA TRAZIONE INTEGRALE Ford Bronco è disponibile solo in versione 4x4, ma - nelle versioni 2 e 4 porte - con due differenti configurazioni. Il sistema di base utilizza un sistema elettronico a due velocità manuale, mentre il sistema avanzato opzionale elettromeccanico a due velocità aggiunge una modalità automatica che sceglie tra 2 e 4 ruote motrici. La potenza viene distribuita su un assale posteriore Dana 44 AdvanTEK e un'unità differenziale anteriore indipendente Dana AdvanTEK, entrambi con differenziali di bloccaggio elettronico Spicer Performa-TraK, per migliorare la trazione sui terreni difficili. Le modalità di guida disponibili sono 7: Normal, Eco, Sport, Slippery (per terreni scivolosi), Sand (Sabbia), Baja, Mud/Ruts (Fango) e Rock Crawl (Roccia).

TUTTO OFF-ROAD La vocazione fuoristradistica di Ford Bronco va ben oltre la trazione integrale e le modalità specifiche per l'off road. A partire dal Trail Control, il controllo della velocità di crociera per la guida a bassa velocità, oppure il Trail Turn Assist, che viene in aiuto in fase di sterzata attraverso il controllo della coppia, o il Trail One-Pedal Drive, controllo che facilita accelerazione e frenata nei più difficili passaggi sulla scivolosa roccia. Che il Bronco punti ad essere il fuoristrada di riferimento, lo si può notare anche grazie all'altezza da terra di 30 cm, all'angolo di attacco di 37,2 gradi e a quello di uscita di 29 gradi. La capacità di attraversamento di un guado, invece, arriva fino a a 85 centimetri. A completare la dotazione i ganci traino nella parte anteriore e posteriore, nonché il supporto per il verricello Ford Performance (optional).

GLI INTERNI Da vero fuoristrada, Ford Bronco 2021 vanta interni semplici e funzionali, con maniglie e supporti per affrontare anche i tratti di fuoristrada più estremi, ma anche pavimenti in gomma lavabili e superfici dei sedili in vinile che resistono alla muffa. Anche le superfici del cruscotto sono lavabili, così come la gomma siliconica sugli interruttori Hero montati sul cruscotto. Il display LCD da 12 pollici con sistema SYNC 4 prevede aggiornamenti over-the-air e integra l'app FordPass Performance con navigazione off-road, una funzionalità esclusiva della classe Bronco che consente ai proprietari di pianificare, navigare e condividere facilmente le loro avventure fuoristrada. Il sistema SYNC mostra anche il sistema di telecamere a 360 gradi, per fornire ulteriore visibilità in attività tecniche quando magari si è impegnati in un tratto impervio.

USCITA E PREZZI La produzione del nuovo Ford Bronco partirà all'inizio del prossimo anno, con le prime consegne nella primavera 2021. I prezzi? Partiranno da circa 28.000 dollari per Bronco Sport e da circa 30.000 per la variante due porte. La vera domanda, però, è se arriverà mai in Italia... Forse - visti i motori - solo Bronco Sport? Al momento, purtroppo per gli amanti dell'off-road, niente lascia presagire ciò.