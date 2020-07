SEMPRE PIÙ OFF-ROAD Nulla di ufficiale, sia chiaro, specie per quanto riguarda il mercato italiano, ma secodo recenti rumors, negli USA, la Jeep Wrangler si prepara ad accogliere alcuni aggiornamenti che, al debutto con il model year 2021, faranno felici gli appassionati di guida in fuoristrada. Non parliamo del sistema plug-in hybrid, che arriverà sulle Jeep Wrangler 4xe, e nemmeno della versione Mojave di cui vi abbiamo già fornito anticipazioni, ma di altri miglioramenti pensati per un uso specialistico dell'icona degli off-road.

A OGNUNO IL SUO GIUNTO Per cominciare, il giunto Selec-Trac di Jeep Wrangler Sahara sarà ora disponibile anche sui modelli Sport, mentre l'allestimento Rubicon, destinato a impieghi più gravosi, erediterà il sistema di trazione Rock-Trac. Entrambi possono innestare e disinnestare automaticamente il 4x4, trasferendo coppia all'asse anteriore in base alle condizioni.

TELECAMERA PER TUTTI Su Wrangler Sahara e Wrangler Rubicon si renderà disponibile la Forward Facing Camera. Già presente su Jeep Gladiator Rubicon, questa videocamera nascosta nel frontale e puntata verso il basso serve per vedere gli ostacoli nella guida off-road a bassa velocità e scegliere al meglio dove mettere le ruote.

OK, LA PRESSIONE È GIUSTA Il sistema di infotainment Uconnect con display TFT da 7 pollici (insieme con GPS e compatibilità con Android Auto e Apple Carplay) sarà di serie sulla Gamma Sport S. E tutti i modelli che lo monteranno, riceveranno in dote un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici che permette di programmare avvisi acustici tramite il clacson dell'auto: avverte quando la pressione desiderata è stata raggiunta oppure superata - verso l'alto o verso il basso - durante gli aggiustamenti che si fanno per affrontare i diversi tipi di terreno.

COME TU LA VUOI Le Jeep Wrangler Rubicon 2021 riceveranno poi il pacchetto Off-Road Plus, già noto sulla gamma Jeep Gladiator: consente di mantenere attivo il blocco del differenziale posteriore fino a velocità più elevate, così come di personalizzare la risposta dell'acceleratore, i regimi di cambio marcia e il controllo della trazione, per cucirsi addosso l'auto nella guida in fuoristrada.

Fonte: MoparInsiders