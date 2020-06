JEEP E L'IBRIDO Tante notizie si susseguono sul fronte dell'ibrido Jeep. Quella (ufficiale) dell'arrivo di una versione mild-hybrid di Renegade, quella (più ufficiosa) che parla di un futuro mini SUV nato dalla fusione tra FCA e PSA. Da Oltreoceano ora ecco una Wrangler-news: versione plug-in hybrid (Wrangler 4xe) in vendita negli USA entro fine 2020 (e in Europa poco dopo). Ma di lei, in realtà, cosa sappiamo?

IL MOTORE Sappiamo soltanto che, come per Renegade e Compass 4xe, anche Wrangler beneficerà della motorizzazione ibrida plug-in. Quale powertrain? Difficile che accada, ma se montasse lo stesso propulsore delle Jeep più piccole, si tratterebbe del 1,3 litri benzina turbo da 180 CV e 270 Nm di coppia, abbinato ad un'unità elettrica da 60 CV e 263 Nm, per un totale di 240 CV di potenza massima e un'autonomia, in elettrico, di circa 50 km. Nel caso delle piccole il motore elettrico è montato posteriormente (il turbo benzina si occupa dell'asse anteriore) il che lascia pensare che la Wrangler, avendo trazione posteriore/integrale, finirebbe per montare il propulsore a batterie anteriormente. Ma, appunto, il 1.3 T4 ci sentiamo di scartarlo, in favore di soluzioni più robuste. Vedremo.

QUANDO ARRIVA Tra tante incertezze, sostiene ora FCA che Jeep Wrangler 4xe arriverà negli USA entro fine anno. E in Europa e Cina. all'inizio del 2021. Senza contare che per il 2022 è atteso un Wrangler EV con configurazione a doppio motore elettrico. Tanta carne al fuoco, insomma. Restate collegati.