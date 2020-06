BABY SUV Non si tratta certo di una novità assoluta. Vi abbiamo già parlato a più riprese dell'arrivo di un possibile mini SUV a marchio Jeep, ora ecco spuntare in rete un'interpretazione ancora più curiosa. Si tratta di un render, quindi niente di ufficiale, ma se ci seguite vi spieghiamo perché l'immaginazione dell'autore potrebbe aderire alla realtà più di quanto non si creda.

FUSIONE FCA-PSA Ricapitoliamo. Nell'ottimismo generale, che nemmeno le vicende regolamentari sembra riescano a scalfire, la fusione tra FCA e PSA procede e si concretizzerà - nelle intenzioni - entro il primo trimestre 2021. Le contaminazioni tra prodotti prolifereranno: già il fenomeno è evidente se si guarda a PSA e alle dinamiche infragruppo, vedi - ultima - Opel Mokka, un SUV che condivide il codice genetico con numerosi altri veicoli di nazionalità francese. Ora l'artista brasiliano Kleber Silva guarda avanti e fa come se Mokka fosse sotto il marchio Jeep. O viceversa: fa come se l'ancora misterioso mini-SUV del brand di FCA sposasse proporzioni e aspetto proprio di nuova Opel Mokka. Ed ecco il risultato.

NO PANDA 4X4? Il mini SUV di cui Fiat Chrysler prese a parlare ormai due anni fa avrebbe inizialmente avuto come base lo stesso pianale - adattato - di Panda 4x4. Poi lo sposalizio con PSA, e la conseguente inevitabile rivisitazione del piano industriale nel suo insieme. Naturale insomma credere che proprio nuova Mokka, che a sua volta condivide la piattaforma CMP (Common Modular Platform) con la cugina Opel Corsa di nuova generazione e con le nuove edizioni di Peugeot 208 e 2008, posso rappresentare una fonte di ispirazione tecnica e stilistica più appropriata. In salsa Jeep, il fratello minore di Renegade spazierebbe tra motori diesel e benzina e unità elettrificate, optando preferibilmente verso l'ibrido rispetto al totalmente elettrico.

MINI SUV ECO- FRIENDLY Il segreto del successo si nasconderebbe proprio dietro queste tre parole: SUV, compatto, ibrido. Sotto il sempre fascinoso ombrello Jeep. Un mezzo più piccino di Jeep Renegade 4xe, ma sempre con caratteristiche eco-friendly, come richiedono i regolamenti e le tendenze di mercato. Si parlava, allora, del 2022. Il tempo scorre...