SUBCOMPACT SUV ALFA ROMEO, TESTA PSA E STILE ITALIANO

SENZA VIA D'USCITA Non fosse bastato un trend globale come ipnotizzato dal termine ''Suv'', ora di mezzo ci si mette pure un quadro economico che più deprimente non si può. Nel 2019 Alfa Romeo ha venduto il 50% di automobili in meno, il primo semestre 2020 non migliorerà di certo le statistiche. Morale: o si fanno i Suv-crossover (e si fa l'elettrico, e si abbandonando ahimé progetti come 8C e GTV), o si muore. E i Suv si faranno: a cominciare da Tonale, e proseguendo con il Suv ultracompatto. Che sarà Alfa Romeo di aspetto, e PSA come progetto. La data di uscita? Il 2022.

ALFA ROMEO 2008 Se il 2021, salvo correzioni del piano industriale (sempre dietro l'angolo), è la scadenza entro la quale farà il suo debutto la versione definitiva di Alfa Romeo Tonale, per le cui linee di montaggio già è stato individuato lo stabilimento FCA di Pomigliano d'Arco, dunque l'anno successivo sarà con ogni probabilità la volta di un crossover di segmento B, del cui nome di battesimo non si sa ancora niente. E se Tonale sfrutterà tecnologia FCA, montando quell'architettura plug-in hybrid già sperimentata su Jeep Compass e Jeep Renegade, il fratellino sarà il primo esempio di joint venture con i nuovi soci di PSA, un Gruppo che di elettrico e di Suv compatti se ne intende. Come ampiamente previsto, la soluzione per dare alla luce un B-Suv con trilobo e stemma del Biscione sul frontale sarà proprio quella di vestire Alfa Romeo la piattaforma CMP che già equipaggia Suv come Peugeot 2008 e DS3 Crossback. Scendendo al grado citycar, anche 208 e Opel Corsa.

ALFA GOES ELECTRIC Interpellato dal magazine Autocar UK, un portavoce Alfa Romeo avrebbe confermato come i piani siano proprio quelli di mutuare da PSA lo ''scheletro'' dei suoi modelli di minori dimensioni, e declinarlo in salsa made in Italy, senza per questo fare un ''copia e incolla'' dal design Tonale. Tra due anni, se tutto va bene, un Alfa-Suv di 4 metri e spiccioli, con motori diesel e benzina e un'edizione full electric, per la quale la Compact Modula Platform è già predisposta. Produrrà un suono artificiale, come Porsche Taycan. Elettrica, ma ancora emozionante. Stay tuned.