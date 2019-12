AL LAVORO E ora che l'accordo è cosa fatta, spicca il volo il gioco dei toto-modelli. Perché rispetto ai piani FCA comunicati l'anno scorso, già apparentemente rivisti dopo le dichiarazioni di Mike Manley in autunno, qualche variazione è cosa certa, altrimenti quale senso di allearsi con PSA. Vista l'abbondanza di portate, non si sa da quale piatto cominciare. Facciamo che spendiamo due pensieri innanzitutto per Alfa Romeo, un marchio che non se la passa esattamente bene, e che dal matrimonio coi francesi non potrà che trarre beneficio.

DECRETO SEMPLIFICAZIONE A fine ottobre Manley lasciò intendere che Alfa avrebbe abbandonato la pista delle sportive, per concentrarsi sul segmento sport utility. Niente più nuova 8C, niente GTV, niente infine anche il big Suv: da qui al 2022, a Giulia e Stelvio faranno compagnia due Suv piccini, uno di segmento C e l'altro di segmento B. I patti tra FCA e PSA prevedono che oltre due terzi della produzione prenderà le mosse da due sole piattaforme, ambedue di origine français, ambedue già predisposte anche all'elettrificazione parziale o totale: CMP (Compact Modular Platform) per i modelli di minori dimensioni, EMP2 (Efficient Modular Platform) destinata alle vetture di categoria superiore. Diciamo che Tonale (il Suv di mezzo) nascerà su piattaforma Jeep (Compass): è il fratellino, allora, che inaugurerà la partnership tra Alfa Romeo e PSA. E quale declinazione del pianale CMP verrà impiegata? Avete già capito...

LA STRANA COPPIA Il futuro Suv compatto del Biscione siederà sulla medesima piattaforma di Peugeot 2008 (oltre che Peugeot 208, Opel Corsa e DS3 Crossback), crossover pronto per la vendita e già pronto anche a convertirsi in auto elettrica al 100%. Lo stile sarà differente, rispecchiando il feeling Alfa e conservando quindi quell'immagine sportiva che il marchio italiano non ha mai perso nel tempo. Sottopelle, tuttavia, il dna Alfa si mescolerà a sangue francese: il telaio, probabilmente anche motori e trasmissioni. Ma è così che funziona, e senza economie di scala, Alfa Romeo...