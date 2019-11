STELVIO 2020 Squadra che vince non si cambia ed ecco che per il 2020 il SUV del Biscione si presenta immutato nel design esterno, ma con tutte le migliorie già viste sull'Alfa Romeo Giulia 2020. Gli aggiornamenti si concentrano su due settori oggi chiave: l'infotainment e la finitura degli interni. L'Infotainment guadagna infatti un display touch da 8,8 pollici, in luogo del precedente da 6,5 pollici, e funzioni di connettività più estese.

IL NUOVO INFOTAINMENT L'infotainment della nuova Stelvio ha infatti la funzione Hot Spot, per offrire la connessione a Internet ai passeggeri, e guadagna gli aggiornamenti OTA (Over The Air), ossia senza fili, proprio come gli smartphone e le auto elettriche Tesla. Non mancano la chiamata automatica di emergenza e un sistema keyless che sfrutta lo smartphone come chiave e permette di comandare le serrature e i fari dell'auto da remoto. In più permette di localizzare l'auto in caso di furto.

UN PO' PIÙ AUTONOMA Piuttosto completa la dotazione in tema di aiuti alla guida. Ora gli ADAS, che comprendono cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e sistema attivo per il mantenimento di corsia, danno alla Stelvio 2020 capacità di guida semi-autonoma di livello 2. Quanto basta per ridurre un po' lo stress in coda e in autostrada, a patto però di rimanere sempre vigili sull'operato del computer.

GLI INTERNI A bordo, gli interni conservano il bel design che li caratterizzava già nel 2019, ma le finiture sono leggeremnte più curate. Compaiono nuovi rivestimenti in pelle per volante e leva del cambio (alla base del quale spicca ora una sottile banda tricolore a ricordare le origini italiane del modello) e piccoli upgrade per i materiali che rivestono il bracciolo, il tunnel e la parte inferiore della plancia.



LA SCHEDA TECNICA Lanciata a sorpresa in Cina, la scorsa settimana, e attesa al Salone di Los Angeles 2019, la nuova Alfa Romeo Stelvio 2020 dovrebbe veder confermata l'attuale gamma motori. Nel Paese asiatico è previsto il solo 4 cilindri turbo benzina, accoppiato al cambio automatico ZF a 8 rapporti, nelle varianti da 200 CV e 330 Nm di coppia e da 280 CV e 400 Nm. In Italia ed in Europa, Stelvio anche in formato 2.2 diesel da 136, 190 e 210 CV.

LISTINO PREZZI Quanti ai prezzi, per ora possiamo solo ipotizzare che il listino non si discosterà molto dall'attuale. Va detto perà che Alfa Romeo sembra intenzionata a razionalizzare l'offerta, tagliando il 90% delle possibili configurazioni. Ciò potrebbe, di conseguenza, variare l'attacco della gamma. Restate sintonizzati: ne sapremo di più a brevissimo.