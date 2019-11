NOVITÀ PER L'EUROPA Il Salone di Los Angeles 2019 quest'anno si preannuncia particolarmente ricco. In programma al Los Angeles Concention Centre dal 22 novembre al 1 dicembre prossimi, farà da palcoscenico al debutto di oltre 65 nuovi modelli. Di questi, almeno 25 sono confermati come anteprime mondiali. Ecco una panoramica di quelli che raggiungeranno il vecchio continente.

AUDI E-TRON SPORTBACK Al Salone di Los Angeles lo stand Audi ospiterà il SUV elettrico coupé Audi e-tron Sportback, che condivide il powertrain con Audi e-tron. La nuova auto a emissioni zero introduce l'innovazione dei fari Digital Matrix. Per saperne di più, l'appuntamento con la diretta dal Salone è per le 3 del mattino del 20 novembre a questo link, ma il video della presentazione sarà disponibile anche in differita.

AUDI RS Q8 Rimanendo sullo stand Audi, sempre al Salone di Los Angeles debutterà una novità firmata Audi Sport. L'Audi RS Q8 2020 arriverà equipaggiata con un V8 con tecnologia Mild Hybrid a 48 volt. Alla voce tecnologie di bordo non mancheranno grafiche dedicate per la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit, oltre naturalmente ai migliori e più moderni sistemi ADAS di assistenza alla guida.

HYNDAI PHEV SUV Fiancata muscolosa e spigolosa, con due grosse nervature che convergono verso il guidatore per la SUV Concept plug-in ibrida al debutto al Salone di Los Angeles 2019. Il profilo del tetto è quasi da sportiva, con un ampio spoiler posteriore, e la forma dei parafanghi è squadrata. Oltre al SUV concept ibrido sul web circolano informazioni su una possibile altra anteprima Hyundai a Los Angeles. Ragiungerà il mercato europeo? Non ci resta che aspettare l'inizio dell'esposizione.

FORD MUSTANG MACH-E Prevista per lunedì 18 novembre, primo giorno di apertura -stampa- del Salone di Los Angeles 2019, la world premiere di Ford Mustang Mach-E porterà sotto i riflettori il SUV coupé elettrico dell'Ovale. Atteso in Italia entro la fine del 2020 il nuovo Suv Mustang avrà al posto del V8 un motore a emissioni zero e batterie agli ioni di litio, che promettono un'autonomia di circa 480 km.