CLICCA E GUARDA L'appuntamento è per le 3 del mattino del 20 novembre, ma non temete: se non amate le levatacce il video della presentazione in diretta sarà disponibile anche in differita. Parliamo del debutto in società dell'Audi e-tron Sportback, che la Casa tedesca ha deciso per il Los Angeles Auto Show 2019.

SUV ELETTRICO Per chi non avesse famigliarità con le denominazioni di Audi, con e-tron Sportback si intende il SUV elettrico coupé, che ambisce a fondere in una perfetta sintesi "l'eleganza di una Granturismo con le performance e la sostenibilità di un veicolo elettrico", dice Audi. 1l nuovo SUV coupé a zero emissioni condivide il powertrain con Audi e-tron, ciò significa che se anche non ne replicherà esattamente la scheda tecnica, almeno ci andrà molto vicino.

PARENTI SERPENTI A puro titolo di riferimento, ricordiamo che la Audi e-tron sviluppa 408 CV e 664 Nm di coppia, per una velocità massima di 200 km/h e uno 0-100 di 5,7 secondi, con il picco di coppia disponibile dopo appena 250 millisecondi da quando si preme il pedale dell’acceleratore. L'autonomia può raggiungere i 400 km e la ricarica richiede da mezz'ora per recuperare l'80% della carica, se si dispone di colonnine abbastanza potenti, fino a 38 ore da una presa domestica. Il prezzo? Quasi 84.000 euro.

SOLO PER I TUOI OCCHI La caratteristica inedita che la Casa dei Quattro Anelli svela della sua nuova auto a emissioni zero è che Audi e-tron Sportback introduce l'innovazione dei fari Digital Matrix: "in grado d'illuminare la strada di fronte all'auto con una precisione senza precedenti grazie un milione di microspecchi", spiegano da Ingolstadt. Vi abbiamo incuriosito? Non perdetevi la diretta: segnatevela in agenda!