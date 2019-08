Autore:

Emanuele Colombo

LA SCHEDA TECNICA Il SUV elettrico Audi e-tron si propone oggi in una nuova versione più accessibile: l'entry level Audi e-tron 50 quattro, che si affianca alla e-tron 55 quattro ampliando il listino verso il basso. La nuova auto elettrica ha due motori elettrici che sviluppano un totale di 313 CV e 540 Nm di coppia. La scheda tecnica parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi e di una velocità massima autolimitata a 190 km/h.

INTEGRALE ON DEMAND In condizioni di guida ordinarie, Audi e-tron 50 quattro sfrutta il solo motore elettrico posteriore: per maggiore efficienza, il motore anteriore viene chiamato in causa solo se il guidatore richiede più potenza attivando, di fatto, la trazione integrale. Ciò avviene in modo predittivo, ossia prima che si inneschino perdite di aderenza: tanto sui fondi scivolosi quanto nella guida brillante in curva. Non mancano sospensioni pneumatiche adattive e baricentro ribassato, per dare alla guida un sapore sportivo.

AUTONOMIA La batteria da 71 kWh, secondo Audi, garantisce un’autonomia di oltre 300 chilometri nel ciclo WLTP. Nuova Audi e-tron 50 quattro può essere ricaricata con potenze sino a 120 kW a corrente continua dalle colonnine ad alta portata, per recuperare in mezz’ora l'ottanta per cento circa della carica. In corrente alternata, la massima potenza è di 11 kW a cui corrispondono circa 7 ore per un “pieno” di energia. Successivamente al lancio si potrà optare per un secondo dispositivo di ricarica e rifornire a 22 kW.

TEMPI DI RICARICA Come Tesla, anche Audi ha un suo network di stazioni di ricarica a cui, per il primo anno dall’acquisto, si accede senza alcun canone fisso di abbonamento. Audi e-tron Charging Service comprende oltre 100.000 colonnine pubbliche in Europa, delle quali oltre 5.000 attive in Italia, con un’unica card e un unico contratto. Per la ricarica domestica, Audi e-tron 50 quattro è dotata di serie del sistema compact con portata fino a 2,3 kW per le normali prese da 230 Volt (ma i tempi si allungano sino a circa 30 ore per una ricarica completa) e sino a 11 kW con prese trifase da 400 Volt.

LANCIO E PREZZO Audi e-tron 50 quattro viene costruita nello stabilimento carbon neutral di Bruxelles e sarà disponibile nel corso del quarto trimestre del 2019. In Italia, verrà commercializzata con prezzi a partire da meno di 75.000 euro. Nuove opzioni per la ricarica smart, in funzione delle fasce orarie, saranno disponibili nella primavera 2020.