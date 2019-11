SUV SPORTIVO Al Los Angeles Auto Show 2019, in scena dal 20 novembre prossimo, debutta una novità firmata Audi Sport: Forte del suo V8 con tecnologia Mild Hybrid a 48 volt si mostra in pubblico l'Audi RS Q8 2020, il modello più sportivo della gamma.

LA SCHEDA TECNICA Dal propulsore, che dispone della tecnologia Cylinder On Demand (COD) per la disattivazione di 4 degli 8 cilindri nella guida rilassata, è lecito aspettarsi valori vicini ai 600 CV e 800 Nm di coppia espressi tra 2.050 e 4.500 giri: così come avviene sulle Audi RS6 Avant e RS7.

COSA FA IL MILD HYBRID La tecnologia Mild Hybrid, buona per un risparmio di carburante di circa 0,8 l/100 km, è in grado di recuperare fino a 12 kW di potenza in decelerazione, per ricaricare la batteria agli ioni di litio. L'energia così accumulata viene impiegata per il sistema start&stop e per il coasting: la marcia per inerzia a motore spento (per un massimo 40 secondi) quando si rilascia l'acceleratore tra 55 e 160 km/h.

INTERNI E PREZZI Di certo gli interni saranno molto caratterizzati in chiave sportiva, con sedili avvolgenti, e impostazioni grafiche dedicate per la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit. E tra le tecnologie non mancheranno sistemi ADAS di assistenza alla guida allo stato dell'arte. Ancora nessuna informazione ufficiale circa la data di commercializzazione in Italia e i prezzi della nuova Audi RS Q8, ma è molto probabile che il listino attacchi a oltre 110.000 euro, che è il prezzo dell'attuale Audi SQ8 TDI quattro.