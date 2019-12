Autore:

La Redazione

RIVOLUZIONE Un po' 3008, un po' nuova 208. Sta di fatto che nuova Peugeot 2008 è un Suv compatto che col precedente ha ben poco da spartire. Più moderno nel design, più lungo (4 metri e 30), più capiente (il bagagliaio misura 434 litri), soprattutto assai più tecnologico, e non solo grazie al nuovo quadro strumenti digitale. Prezzi da 21.050 euro (PureTech 100 S&S Active). Per il testo completo della nostra prova, clicca qui. In gallery, invece, ecco il test drive in video.

TRANQUILLO SARAI TU La sua vocazione di crossover per famigliole lascerebbe credere che in marcia nuova Peugeot 2008 risulti un'auto confortevole, ma non sportiva. Errore: che sotto il cofano pulsi il 1.2 PureTech turbo benzina (potenze da 100, 130 o 155 cv) oppure il diesel 1.5 BlueHDi (100 o 130 cv), nouvelle 2008 sterza e accelera con piglio assai determinato. Agli occupanti, sempre massima attenzione: comfort acustico da vettura premium, infotainment e sistemi di assistenza alla guida sempre al proprio servizio. Difetti? Ne abbiamo individuato uno, ma è cosa da niente. Per scoprire tutti i pro (tanti) e contro (pochi), vai di video!