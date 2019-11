SEMAFORO VERDE Pochi giorni fa vi abbiamo presentato una ricca guida all’acquisto del nuovo Peugeot 2008, atteso SUV compatto della casa francese del leone che, per la prima volta, arriva anche in versione completamente elettrica. Da oggi, il nuovo 2008 può essere ordinato in concessionaria.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Oltre ai passi avanti in termini di abitabilità e tecnologia a bordo (qui le prime prove su strada della stampa estera), e come per la nuova Peugeot 208, la casa francese propone una formula d’acquisto alternativa basata sul noleggio a lungo termine, nel quale il concetto di proprietà viene abbandonato a favore di quello di utilizzo, come già è accaduto in molti settori ad alto contenuto tecnologico (basti pensare ai film in streaming). L’offerta, messa a disposizione da Free2Move Lease, consente di mantenere fissa la rata a prescindere dall’alimentazione scelta.

UN ESEMPIO Con una durata di noleggio a 36 mesi, per esempio, 45mila km inclusi e un anticipo di 4.100 euro, la versione benzina PureTech 130 EAT8 S&S, Diesel BlueHDi 130 EAT8 S&S e 100% elettrica e-2008 100 kW (tutte in allestimento intermedio Allure) hanno costi di utilizzo mensile equivalenti. Il canone mensile cambia leggermente (rispettivamente 339, 359 e 385 euro), ma considerando anche il costo del carburante, la cifra diventa circa 429 euro per le tre diverse motorizzazioni. Un’idea che val la pena considerare, specialmente se vi incuriosisce l’idea di mettervi al volante di una macchina al 100% elettrica.

ACQUISTO A RATE I più tradizionalisti che preferiscono l’idea di un veicolo di proprietà possono rivolgere la loro attenzione al finanziamento i-Move: sempre con una durata di 36 mesi/45mila km e anticipo di 4.100 euro, il Peugeot 2008 in allestimento Allure può essere acquistato con motorizzazione benzina PureTech 100 S&S, benzina PureTech 130 S&S o Diesel BlueHDi 100 S&S sempre con rata mensile di 199 euro. Si può anche aumentare o diminuire la cifra versata come anticipo, sapendo che +/- 1.000 euro corrispondono a -/+ 30 euro di rata mensile.

USCITA E PREZZI A prescindere dalla scelta della motorizzazione, le prime consegne del Peugeot 2008 avverranno a partire dal prossimo mese di gennaio. I prezzi partono da 21.050 euro per la versione PureTech 100 S&S Active; 23.050 euro il prezzo della BlueHDi 100 S&S Active. La più costosa elettrica e-2008, che arriverà a marzo, parte da 38.050 euro. Per saperne di più, vi proponiamo anche il confronto video con la Nissan Juke