UN RITORNO INATTESO Nacon e KT Racing, il publisher e lo studio di sviluppo dei videogame ufficiali del campionato di rally WRC (il decimo capitolo, con la stagione 2021, è già in cantiere), hanno annunciato il reboot di una delle serie di videogiochi più amate di sempre, Test Drive Unlimited. Il primo capitolo, pensate, risale addirittura al 1987, ed è uscito per Amiga, Commodore 64 e Apple II. L’ultimo, Test Drive: Ferrari Racing Legends, è stato sviluppato nel 2012 da Slightly Mad Studios, gli stessi della serie Project Cars.

A TUTTO GAS Il primo Test Drive Unlimited introduceva la possibilità di scorrazzare in lungo e in largo in un mondo aperto tutto da scoprire ed esplorare (come nella serie Forza Horizon), sfidando gli avversari incontrati lungo la strada, partecipando a eventi e campionati in uno scenario che - nel gioco originale - ricreava l’isola hawaiana di O’ahu. Al centro dell’esperienza di gioco ci sono loro, le auto più belle, potenti e costose di sempre, da collezionare all’interno del proprio garage.

NOMI GROSSI Il nuovo capitolo riproporrà la medesima esperienza dell’originale, rivista in chiave moderna: multiplayer, grafica ultra-definita e un parco auto aggiornato. Gli sviluppatori hanno già confermato la presenza di marchi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge e Bugatti. Da lì a mettersi una Chiron o una Roma (ecco la nostra prova su strada) nel garage, però, ce ne passa: si dovranno affrontare gare e vincere un sacco di campionati (e di soldi) prima di potersele permettere. Come nell’originale, anche il nuovo Test Drive Unlimited punterà molto l’accento sulla personalizzazione, sia delle auto sia del proprio alter ego virtuale. Dress to impress, dicono gli americani, e così sarà.

QUANDO ARRIVA Allo sviluppo del gioco darà il suo contributo anche Alain Jarniou, il game designer che ha firmato i primi due capitoli di Test Drive Unlimited. Non abbiamo ancora una data di uscita, ma possiamo ragionevolmente aspettarci che il gioco arrivi prima della fine dell’anno, su PC e console: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X.