UNA BUGATTI CHIRON SPECIALE Che una Bugatti passi inosservata è come dire che la Terra è piatta (non me ne vogliano i cultori di questa teoria). Ma riconoscere un modello specifico, per l'osservatore casuale, potrebbe diventare più complicato. Prendiamo l’esempio della Chiron, costruita in diverse varianti tra le quali la Pur Sport, che a un occhio poco allenato potrebbe sembrare solo un’altra versione della famiglia. Niente più che un esemplare con una colorazione su misura e con interni speciali scelti dal fortunato cliente. Nulla di più sbagliato, poiché questa Bugatti è davvero molto speciale e può mostrare a chiunque che cosa può fare una supercar agile e maneggevole, cioè non solo andare alla velocità della luce su un rettilineo lungo chilometri. E il video che vi mostriamo mette nero su bianco di cosa è capace questo gioiello high performance. Cliccate su play e poi ne parliamo!

Allora, cosa ne pensate? Dopo i primi test drive a Dubai alla fine dello scorso anno, Bugatti ha condiviso queste immagini spettacolari della Chiron Pur Sport che si scatena sulle strade tortuose delle montagne Hajar situate a Hatta, dell'Emirato di Dubai e circa 100 chilometri dalla città di Dubai. Per comunicare il messaggio del potenziale dinamico della Chiron Pur Sport, il collaudatore della Casa francese Andy Wallace, anche lui campione di Le Mans, si è messo al volante di questa edizione tanto particolare. In una nota a margine, Bugatti descrive le strade in questa regione come: ''curve, curve e altre curve''. La clip lo chiarisce, non c’è nulla nell'ambiente desolato che possa distrarre o sminuire il rombo di quel motore W16 quad-turbo da 8,0 litri.

MODIFICHE DI ASSETTO E COLORE SPECIALE L'attenzione di Bugatti focalizzata sull’handling ha guidato gli ingegneri neI cambiamenti da apportare alla Chiron, tra cui cuscinetti anteriori e posteriori più rigidi, pneumatici speciali Michelin Sport Cup 2 R e un'ala posteriore fissa come parte del pacchetto per i miglioramenti aerodinamici. L'esemplare che vedete affrontare curve e tornanti agile (quasi) come un gatto sulle montagne dell’Emirato Arabo è stato realizzato in quella che viene chiamata la colorazione Jaune Molsheim & Carbon, con la porzione inferiore del corpo vettura in fibra di carbonio a vista e la parte superiore rifinita in un giallo molto vivace. Il trattamento nero scuro si vede anche sulle ruote e sui parafanghi posteriori.

PERFORMANCE ALLO STATO PURO Ma veniamo a qualche dato dinamico, giusto per ricordare con che genere di supercar abbiamo a che fare. L'accelerazione è brutale, con uno zero-cento coperto in soli 2,3 secondi. Lo scatto bruciante è favorito da un rapporto di trasmissione più corto del 15% rispetto alla Chiron “normale” e, naturalmente, dalla titanica potenza di 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia. Costruita a Molsheim, in Francia, la Chiron Pur Sport sarà prodotta solo in 60 esemplari al prezzo di tre milioni di euro. Per il driver Andy Wallace e per i pochi fortunati proprietari, che potranno godersi questa vettura su strade deserte come quelle che avete visto nel filmato, sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile.