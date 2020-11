TRIBUTO ALLE LEGGENDE Nomen, omen. Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel è la nuova edizione limitata della hypercar francese espressamente dedicata alle leggende dell'aviazione che hanno vestito i panni dei piloti non solo in cielo, ma anche con le auto Bugatti.

DUE ANIME Ettore Bugatti dal 1915 progettò motori per aerei e dal 1937 sviluppò anche un intero velivolo con l'intento di battere i record di velocità. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, però, l'aereo non solcò mai i cieli. Un legame indissolubile quello tra aerei e auto, tenuto insieme dalla comune inclinazione alla velocità. Chiron Sport Les Legendes du Ciel vuole dunque essere un tributo a quegli uomini che furono prima piloti dell'aviazione, e poi delle auto Bugatti.

COM'È FUORI Chiron Sport Les Legendes du Ciel si caratterizza per un colore grigio opaco Gris Serpent, una interpretazione moderna del colore degli aerei degli anni 20, mentre una striscia bianca segue tutta la carrozzeria dal frontale fin sopra l'alettone posteriore. Sui passaruota anteriori è il logo Les Legendes du Ciel, mentre il tricolore blu, bianco e rosso decora la parte anteriore delle minigonne laterali in carbonio. Del pregiato materiale è anche il cofano che copre il motore W16 da 8,0 litri capace di 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia, con una velocità massima limitata a 420 km/h.

GLI INTERNI Anche nell'abitacolo di Bugatti Chiron Les Legendes du Ciel ritroviamo il richiamo agli aerei, a cominciare dalla pelle Gaucho di colore marrone chiaro, che ricorda la pelle dei velivoli degli anni 20. Il materiale dei sedili è in contrasto con gli inserti in alluminio, che è presente nell'inserto dei poggiatesta e nella targhetta numerata commemorativa che si trova sul tunnel centrale. Bugatti offre poi come optional i sedili comfort e il tetto panoramico Sky View. A consolidare ulteriormente la doppia anima di questa speciale Chiron Sport, sui pannelli delle portiere troviamo, disegnata a mano, la scena di una gara tra un aereo Nieuport 17 e una Type 13, primo modello di auto a portare il marchio Bugatti.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Bugatti inizierà la produzione della Chiron Sport in versione Les Légendes du Ciel Chiron Sport verso la fine del 2020. Proposta in edizione limitata a 20 unità, costerà - pronti? - 2,88 milioni di euro.