Dopo averlo visto in mille trailer diversi, aver scoperto quante macchinine ci sono, e quanto ci si può sbizzarrire con l’editor di tracciati, è finalmente giunto il momento di aprire le scatolette di plastica trasparente e far correre le piccole macchinine di metallo sulle piste create da Milestone per il suo nuovo lavoro, Hot Wheels Unleashed.

CORSE SFRENATE Hot Wheels Unleashed è un videogame arcade, molto immediato e con controlli semplici (acceleratore, ogni tanto il freno, sterzo e turbo), a metà strada tra i giochi di corse più tradizionali e quelli alla Mario Kart, in cui le curve affrontate in derapata aumentano la velocità dell’auto e permettono di accumulare il turbo. Sul fronte della giocabilità lo studio milanese ha compiuto un lavoro davvero eccellente: le macchinine si controllano con facilità, ma al tempo stesso trasmettono un buon feeling di guida; le derapate si attivano con una leggera pressione del freno, e il controllo dell’auto rimane sempre intuitivo.

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

SFIDE DIVERTENTI Milestone ha una lunghissima esperienza nello sviluppo di giochi di corse, dal primissimo - e indimenticato - Screamer ai recenti trionfi delle serie Ride e MotoGP, e si vede: i modellini sono centinaia, e dietro il look da giocattolo nascondono un modello di guida da auto vera, a tratti “tecnico”. In aggiunta, ogni vettura ha parametri di velocità, peso e maneggevolezza, che cambiano in maniera radicale il suo comportamento in pista. Inevitabilmente finirete per affezionarvi ad alcune di esse, e potenziarle al massimo con la valuta che si guadagna in gara.

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

BELLO DA VEDERE Hot Wheels non è Gran Turismo o Forza Horizon, non punta al realismo assoluto o alla fedeltà grafica a tutti i costi. Ciononostante, gli artisti di Milestone hanno compiuto davvero un ottimo lavoro, a tratti impressionante, nella resa dei materiali e delle superfici delle macchinine: quelle di metallo, in particolare, sembrano davvero i modellini con cui giocavamo da bambini.

VEDI ANCHE

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

CORRERE A PIÙ NON POSSO Tante le modalità di gioco inserite in Hot Wheels, a cominciare da City Rumble, l’equivalente della Carriera, in cui affrontare gare, sfide speciali ed eventi a tempo per espandere la propria collezione di auto e di pezzi delle piste. Non manca poi la possibilità di giocare online fino a dodici persone (anche tra console della stessa casa, ossia tra diversi modelli di PlayStation e di Xbox), oppure in modalità split-screen, con lo schermo condiviso, sulla stessa console.

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

TRACCIATI DI QUALITÀ Le piste di Hot Wheels Unleashed sono costruite in sei diverse ambientazioni: Garage, Skyscraper, College Campus, Skatepark, Track Room e la Taverna, uno spazio personalizzabile dai giocatori. I tracciati originali sono più di quaranta, e il livello medio è davvero alto, a garanzia di un divertimento continuo: sfruttando al meglio tutti gli elementi delle piste di plastica originali, è un vero tripudio di curvoni veloci, giri della morte, ragni velenosi e dinosauri, a cui si aggiungono ostacoli, acceleratori e blocchi con gravità invertita.

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

TRACK BUILDER La vera ciliegina sulla torta è però l’editor di tracciati, utilizzato dagli stessi sviluppatori per la realizzazione delle piste presenti nel gioco, e che permette di dar libero sfogo alla fantasia immaginandone e costruendone di nuovi. Più di tutto, però, il gioco permette di scaricare quelli realizzati da altri utenti, così da aumentare virtualmente all’infinito il numero di piste su cui correre.

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

COLLEZIONALE TUTTE! Uno degli fattori di maggior successo della serie di giocattoli Hot Wheels è quello legato al collezionismo, e il videogame di Milestone non è da meno. Fin dall’inizio Hot Wheels Unleashed contiene 66 automobili tra le più celebri e famose prodotte nei suoi 53 anni di storia: Boneshaker, Rodger Dodger e Twin Mill, la Batmobile, il Party Wagon delle Tartarughe Ninja, Snoopy dei Peanuts, la DeLorean di Ritorno al futuro, K.I.T.T. di Supercar e altre su licenza come la Audi quattro. Ogni macchina ha caratteristiche e specificità uniche, a cui si aggiunge anche il livello di rarità. Nel corso dei prossimi mesi il garage virtuale del gioco andrà ampliandosi con modelli di Street Fighter, Masters of the Universe, DC Comics, Barbie, Aston Martin, BMW, McLaren e molti altri

Disponibile Hot Wheels Unleashed: un'immagine di gioco

POST-VENDITA Oltre alle macchinine, Milestone prevede di arricchire periodicamente il gioco con nuovi contenuti: moduli per l’editor di tracciati, set di espansione a tema ed eventi in gioco legati alle Stagioni, come in Fortnite e altri.

DOVE COMPRARLO Hot Wheels Unleashed è disponibile negli store digitali (e fisici) per PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Quattro le edizioni:

Standard , disponibile sia in versione fisica che digitale

, disponibile sia in versione fisica che digitale Challenge Accepted Edition , solo fisica, contenente la Bone Shaker con livrea esclusiva, la custodia in metallo per il gioco, un poster e il pass per la prima espansione

, solo fisica, contenente la Bone Shaker con livrea esclusiva, la custodia in metallo per il gioco, un poster e il pass per la prima espansione Collectors Edition , contenente il gioco completo e il pass per la prima espansione

, contenente il gioco completo e il pass per la prima espansione Ultimate Stunt Edition, con il gioco completo e il pass per le prime due espansioni

La prima espansione comprende dieci veicoli, tre pack per la personalizzazione, tre moduli del track builder e l’espansione legata a Batman. I Pass 2 e 3 saranno annunciati prossimamente.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/10/2021