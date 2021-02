CHE SPASSO! L’annuncio del nuovo videogame dedicato alle Hot Wheels è arrivato a sorpresa, a causa di una pubblicazione avvenuta per errore sullo store Xbox di Microsoft. La software house che ci sta lavorando, la milanese Milestone, ha pubblicato oggi il primissimo trailer del gioco: guardatevelo dall’inizio alla fine, e dite se non è una bomba!

ACROBAZIE A GO-GO Come giusto che sia, nel trailer vediamo sfidarsi alcune delle più classiche delle Hot Wheels (come quella col muso da squalo) in tracciati dalle forme improbabili, con il loro tradizionale colore arancione: aspettiamoci duelli ruota a ruota, bivi e salti da paura, giri della morte ed elementi mobili, trappole e sorprese in quantità. Oltre a sezioni di pista “elettrificate” dove le auto prendono velocità, è possibile seminare gli avversari sfruttando il turbo della propria macchinina.

NON È TUTTO Sul sito ufficiale, all’indirizzo hotwheelsunleashed.com, troviamo alcune sezioni non ancora accessibili: Ambienti, Veicoli ed Editor piste. Quest’ultimo in particolare è uno degli elementi di maggior interesse del gioco: permetterà di realizzare nuovi tracciati, sfruttando i blocchi che ben conosciamo per averci giocato dal vero.

EDIZIONE PER COLLEZIONISTI Le edizioni di Hot Wheels Unleashed saranno quattro: quella standard, disponibile sia in versione fisica che digitale; la “Challenge Accepted” Edition, solo fisica, contenente una macchinina vera, la Bone Shaker (con livrea esclusiva), la custodia in metallo per il gioco, un poster e il pass per la prima espansione. Ci sono poi due edizioni solo digitali, la Collectors e la Ultimate Stunt, contenenti rispettivamente il pass per la prima espansione e il pass per le prime due espansioni.

QUANDO ARRIVA Hot Wheels Unleashed arriverà negli store digitali (e fisici) il prossimo 30 settembre per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e Nintendo Switch. Instancabile, Milestone ha anche annunciato la nuova edizione del gioco ufficiale del motomondiale, MotoGP 21.