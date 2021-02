FUGA DI NOTIZIE Un leak su Reddit, e la notizia è pronta a fare il giro del mondo: Hot Wheels Unleashed è il nuovo progetto a cui sta lavorando Milestone, la software house milanese che ci fa salire sulle selle virtuali delle moto più belle del mondo con i suoi Ride, MotoGP e Supercross.

CORSE FOLLI La descrizione del gioco, ancorché abbastanza generica, lascia sufficiente spazio alla fantasia e all’immaginazione: in Hot Wheels Unleashed potremo lanciare le nostre piccole automobiline a folli velocità lungo i tracciati più assurdi e contorti, fatti di salti, giri della morte, boost di velocità e trappole assortite. Proprio come le piste con cui tutti abbiamo giocato da bambini (o da grandi, con la scusa dei figli).

COLLEZIONALE TUTTE! Parte del fascino delle Hot Wheels sta anche nel collezionare tutte le automobiline, e il videogame non sarà da meno, mettendo a disposizione dei giocatori le più iconiche e famose auto prodotte in questi decenni: un garage sterminato che richiederà diverso tempo prima di essere completato!

SPAZIO ALLA FANTASIA Hot Wheels Unleashed permetterà di personalizzare le livree delle auto, ma più di tutto metterà a disposizione un editor per creare nuove piste, sulla falsariga di quanto abbiamo visto nella serie Trackmania, sfruttando una serie di blocchi predefiniti da inserire in diverse ambientazioni, i cui oggetti possono diventare parte integrante del tracciato. I circuiti così realizzati potranno anche essere condivisi su internet.

GIOCO IN COMPAGNIA Se vi annoiate a giocare da soli, Hot Wheels Unleashed permetterà di correre online in compagnia di altri undici piloti, o meglio ancora di sfidare un amico sul divano di casa, grazie alla sempre meno diffusa modalità di gioco a schermo condiviso.

ESPERIENZA TOP Inutile nascondere che Hot Wheels Unleashed tocca i nervi sempre scoperti della nostalgia e del divertimento. La grande esperienza di Milestone accumulata in questi anni, e il livello sempre crescente delle sue produzioni, ci fa ben sperare per il suo prossimo lavoro. La fisica delle auto, per quanto inserite in un contesto ludico e spensierato, sarà realistica e di altissimo livello, senza rinunciare all’immediatezza dell’esperienza.

QUANDO ARRIVA La pagina - adesso rimossa - pubblicata per errore sul Microsoft Store, il negozio digitale dei videogame Xbox, indicava come data di uscita il prossimo 30 settembre. Hot Wheels Unleashed dovrebbe arrivare sulle console di Microsoft, ovviamente, ma con ogni probabilità anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.