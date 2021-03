IN GAME Dopo l’annuncio di un mesetto fa e il primo teaser trailer del gioco, lo studio di sviluppo milanese Milestone (che sta lavorando anche al videogame di Hot Wheels) ha finalmente messo online, su YouTube, un filmato che mostra le prime sequenze di gameplay di MotoGP 21, il videogame ufficiale del campionato del mondo, con licenza ufficiale Dorna e MotoGP.

IN SELLA! Nel filmato, che dura un paio di minuti e mostra sequenze tratte dalla versione PC del gioco, saliamo virtualmente in sella alla Ducati di Jack Miller, il nuovo pilota ufficiale del team di Borgo Panigale, e insieme a lui affrontiamo un giro sul circuito di Jerez de la Frontera. Oltre a vedere come si comporta la moto, nel filmato si apprezza immediatamente il grande passo avanti compiuto sul fronte del sonoro.

LONG LAP PENALTY In questo video viene mostrata una delle novità di MotoGP 21, la Long Lap Penalty. La nuova meccanica del gioco si applica ai piloti che non corrono in modo corretto: se si commette un’infrazione minore, il gioco costringe a percorrere un percorso alternativo, tipicamente in una curva, più lento della traiettoria normale. In questo modo si perdono pochi secondi, e alla peggio una posizione di gara, senza compromettere la gara con penalità che si sommano al tempo finale di gara. Un’idea mutuata dal joker lap che viene fatto in alcune competizioni, e che qui viene assegnato in base alle infrazioni commesse.

QUANDO ARRIVA Per maggiori informazioni sulle novità in arrivo nel nuovo capitolo di MotoGP 21 vi rimandiamo all’annuncio del gioco, e vi ricordiamo che uscirà il prossimo 22 aprile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). La versione per le console di nuova generazione beneficerà di caricamenti più rapidi e risoluzione video fino a 4K e 60 frame al secondo; per la sola versione PS5, previsto anche il supporto per le funzionalità del pad DualSense.